Dalla musica alla danza, torna lo spettacolo dal vivo con ‘Sovicille d’estate’

SOCIVILLE – Dalla musica al teatro di prosa, dalla poesia alla danza. Torna lo spettacolo dal vivo a Sociville con la rassegna di spettacolo dal vivo Sociville d’estate, una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l’intero territorio comunale, dall’offerta culturale multidisciplinare, pensata per coinvolgere tutti i tipi di pubblico e spettatori di ogni età. Sovicille d’estate nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

“La presenza di un festival come Sovicille d’estate arricchisce e rafforza la proposta culturale del nostro territorio – afferma il sindaco Giuseppe Gugliotti – offrendo tante opportunità per vivere momenti di cultura, arte e socialità nei luoghi più suggestivi, che fanno da cornice agli spettacoli, dal borgo di Torri al Castello di Montarrenti, dalla piazza di Sovicille, alla Pieve di Ponte allo Spino, alla Pieve di Santa Mustiola. Anche quest’anno, la collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo ci permette di proporre un programma di altissima qualità che valorizza sia le location, sia gli artisti ospiti. Invitiamo pertanto cittadini e visitatori a partecipare a queste serate, per riscoprire il piacere della condivisione e la bellezza del nostro territorio”.

“Il cartellone di Sociville d’estate è pensato per offrire ai cittadini due mesi di spettacoli dal vivo in tutte le sue forme, durante i quali vivere momenti di cultura ma anche trovare occasioni di socialità e di incontro nei luoghi più rappresentativi del Comune – afferma la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – Il programma propone testi tratti da grandi scrittori come Italo Calvino, omaggi a straordinari protagonisti della storia della musica quali Domenico Modugno, riflessioni sui cambiamenti dell’epoca contemporanea portati da Internet e tanta musica, di ogni genere. Per questo rinnoviamo con convinzione la collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’auspicio che il pubblico partecipi ai tanti appuntamenti di musica e teatro, per vivere il senso di comunità anche attraverso la cultura”.

Il programma

Gli appuntamenti iniziano sabato 13 luglio alle 21,15 (come per tutti gli spettacoli) nel suggestivo borgo di Torri in piazza Centrale, con gli Unconventional Singers, una formazione che presenterà un repertorio di canzoni armonizzate per voci a cappella, allietando il pubblico con brani leggeri nazionali e internazionali, passando dalla musica etnica a quella da film, dal rock dei Beach Boys alle melodie del musical.

A seguire sabato 27 luglio al Castello di Montarrenti, con lo spettacolo Partigiano Piuma di e con Francesca Camilla D’Amico, per la regia Francesca Camilla D’Amico, soundscape design Isabella di Bartolomeo/Abruzzo Soundwalk. Quella portata in scena è una fiaba neorealista ambientata fra boschi, accampamenti, sentieri che trae spunto dal romanzo di Italo Calvino Il sentiero dei nidi di ragno. Protagonista è Lindo un ragazzino ribelle come solo sa essere chi, per esistere, è costretto a lottare. Riesce ad unirsi alla lotta partigiana grazie all’incontro con Roscio e Brado. I partigiani, dai nomi in codice più disparati, non sono proprio come se li era immaginati. Lindo, nome in codice Piuma, in fondo spera solo di trovare un vero amico di cui fidarsi e lasciarsi prendere per mano.

Domenica 28 luglio si torna nella piazza centrale di Torri con gli Open Strings Quintet che presentano Il ‘900 classic/rock, musiche di Bartók, Šostakovič, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba, Europe con Virginia Ceri violino, Alessandro Giani violino, Sabrina Giuliani viola, Andrea Landi violoncello, Enrico Ruberti contrabbasso, per una produzione © Fondazione Ort. Nel nome ‘Open’ si condensa l’apertura verso esecuzioni non strettamente legate alla musica classica ma verso tutta la musica bella, la musica buona, quella che emoziona. Perché non esiste musica di serie A e musica di serie B… ma solo buona musica.

Giovedì 1 agosto al Castello di Montarrenti è di scena la danza, anche stavolta con una grande protagonista donna, anzi due. Il titolo è Invidia (Genesi dell’invidia), concept e drammaturgia di Rosanna Cieri, con la coreografia di Simona Cieri e la regia di entrambe, per una produzione Motus. Sul palco è rappresentata la vera guerra di annientamento in atto nell’era di Internet, nella quale doversi misurare con tutto quello che appare in rete e sui social media. Come suggerisce l’etimologia della parola (in latino: guardare storto), l’invidia altro non è che un senso di astio e di rancore che si prova rispetto a qualità, proprietà e fortune godute da un’altra persona.

In piazza Marconi a Sovicille, giovedì 8 agosto si rende omaggio al grandissimo Domenico Modugno ma anche al celebre quadro di Marc Chagall e ai voli pindarici di ogni tempo. Blu dipinto è il titolo dello spettacolo teatral-musicale con Andrea Kaemmerle, Giulia Pratelli chitarra e voce, Luca Guidi chitarra e voce. In scena dall’inizio alla fine i tre artisti conducono gli spettatori in una sana passeggiata mentale nei rivoli della leggerezza. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici faranno di questa notte un passaggio di bellezza.

Ancora al Castello di Montarrenti, giovedì 29 agosto, con lo Stracciati trio di Giulio Stracciati alla chitarra, Francesco Petreni alla batteria e Marco Benedetti al contrabbasso. Il progetto del trio si articola sui brani di Stracciati e su standard della musica evergreen. Musica che intende sottolineare l’accostamento con il territorio toscano ispirata appunto da forte componente mediterranea.

Gli altri appuntamenti in programma: Pieve di Ponte allo Spino lunedì 22 luglio, l’Accademia Musicale Chigiana con Concerto Allievi Chigiani ; Torri – pieve di Santa Mustiola martedì 23 luglio, Accademia Musicale Chigiana con il Concerto Maestri Chigiani; Pieve di Ponte allo Spino

da mercoledì 21 a domenica 25 agosto, Now Music Festival a cura dell’associazione culturale BlueRing-Improvisers; Castello di Montarrenti sabato 7 settembre, Notte della poesia a cura dell’associazione Idilio Dell’Era. Inizio spettacoli alle 21,15.

Maggiori info ai numeri 0577 314503 e 0577 1523680, cellulare 329 1134619 (Pro Loco Sovicille), oppure scrivere a info@prolocosovicille.it