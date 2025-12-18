11.1 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Università di Siena, studio internazionale sui cinghiali: “La caccia in battuta disgrega i branchi”

Esaminati oltre un milione di posizionamenti satellitari. La fauna selvatica reagisce diversamente al disturbo umano

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Cinghiale
crediti foto di Adam Wajrak
SIENA – La pressione venatoria non riduce solo il numero degli animali. Ne modifica, in modo profondo, le abitudini e la struttura sociale. A rivelarlo è un imponente studio internazionale pubblicato sul Journal of Applied Ecology, che vede in prima linea l’Università di Siena.

Il team, guidato da Tomasz Podgórski e composto da 21 ricercatori europei (incluso il dottor Niccolò Fattorini dell’Ateneo senese), ha analizzato una mole di dati impressionante. Sono state tracciate oltre 1,3 milioni di localizzazioni GPS. Sotto la lente sono finiti 248 cinghiali, monitorati in 21 diverse popolazioni sparse per il continente. L’obiettivo: capire come la caccia influenzi le relazioni tra individui.

I risultati tracciano una linea netta tra le diverse tecniche. La caccia collettiva (o in battuta) ha un effetto dirompente. Il caos generato da muta di cani e cacciatori provoca una perdita temporanea di coesione sociale. I gruppi familiari si frammentano. Dopo la battuta, i cinghiali passano meno tempo insieme e tendono ad allontanarsi gli uni dagli altri. Al contrario, la caccia in solitaria è quasi invisibile agli occhi del branco. I dati dimostrano che, con questa modalità, la frequenza dei contatti sociali rimane inalterata, identica a quella registrata nelle aree dove l’attività venatoria è assente.

“Il cinghiale è una specie sociale con gruppi stabili”, spiega Fattorini. Capire come si muovono e come interagiscono è cruciale, specialmente oggi. Con l’incubo della peste suina africana, sapere che certe pratiche disperdono gli animali (e potenzialmente il virus) mentre altre no, diventa un’informazione strategica per arginare le epidemie. Lo studio conferma infine l’affidabilità della tecnologia: la condivisione dello spazio rilevata dai GPS si è rivelata un indicatore perfetto per prevedere i contatti reali tra gli esemplari.

© Riproduzione riservata

