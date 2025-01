Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Pagine di legalità 2025: Siena incontra i protagonisti della lotta alle mafie

Rassegna letteraria ‘Pagine di legalità – Siena incontra i protagonisti della lotta alle mafie’, di scena nella sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala. Magistrati, giornalisti, scrittori presentano i loro libri e testimoniano la loro esperienza. Incontri con ingresso libero.

La rassegna nasce da un progetto del Comune di Siena in collaborazione con la sezione senese del ‘Movimento agende rosse’. Quattro gli appuntamenti da gennaio ad aprile 2025.

Sindaca Nicoletta Fabio: “La cultura attraverso la letteratura ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della memoria collettiva, nell’aiutarci a capire il passato, a leggere il presente e a costruire il futuro. I libri che ci accompagneranno in questa rassegna sono molto più che opere letterarie. Sono testimonianze di un impegno che non deve mai venire meno, sono strumenti che ci permettono di non dimenticare le vittime di mafia, di non abbassare mai la guardia, e di continuare a combattere ogni giorno contro la criminalità organizzata”.

“Le nuove generazioni, che non hanno vissuto il periodo degli attentati, delle stragi di terrorismo e mafia, cosa troveranno scritto nei libri di Storia, che idea si faranno di questo periodo? Con coraggio e onestà intellettuale, su questi temi, abbiamo il dovere –spiefa Giuseppe Galasso, referente del Movimento Agende Rosse di Siena – di agevolare la conoscenza dei fatti, scevra da preconcetti e mistificazioni, che consenta di scoprire la verità, diffidando dalle ‘altre verità’, sui tanti misteri, che da troppo tempo dimorano irrisolti nel nostro Paese. In questa direzione, anche questo ciclo di incontri ‘Pagine di legalità’ si propone di portare un importante contributo”.

Primo appuntamento, illustra il Comune, giovedì 16 gennaio alle ore 18 con la presentazione del libro ‘La strategia parallela. Il progetto occulto di assalto alla Repubblica’ di Anna Vinci e Michele Riccio. Il generale dell’Arma dei Carabinieri, Michele Riccio e Anna Vinci ne parleranno con Giorgio Bongiovanni, direttore del periodico Antimafiaduemila, l’avvocato Fabio Repici, legale di familiari di vittime della mafia, e Angelo Garavaglia, coordinatore nazionale del Movimento Agende Rosse

Secondo incontro mercoledì 19 febbraio alle ore 18, con la presentazione del libro ‘Pentiti’ di Luca Tescaroli, Procuratore della Repubblica di Prato, che dialogherà sul tema con Ferruccio Pinotti, scrittore e giornalista del Corriere della Sera, Giorgio Bongiovanni e l’avvocato Luigi Li Gotti, legale di pentiti tra cui Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca e Gaspare Mutolo.

Giovedì 13 marzo alle ore 18 verrà presentato ‘Potere Occulto’ di Stefania Limiti, un lavoro di ricostruzione e analisi a partire dalla strage di Piazza Fontana, l’Italicus, Brescia, l’uccisione di Aldo Moro, la P2 Gladio fino ad arrivare all’omicidio di Falcone e Borsellino. Ne parlerà l’autrice con Marco Lillo, giornalista de Il Fatto quotidiano, insieme a Salvatore Borsellino, Danilo Ammannato, legale dell’associazione parenti delle vittime della strage dei Georgofili, Daniele Gabrielli, vice presidente della stessa Associazione, e Ilaria Moroni, direttrice dell’archivio Flamigni.

In chiusura della rassegna, mercoledì 9 aprile verrà presentato il libro ‘50 anni di mafia’ di Saverio Lodato, che analizzerà questo periodo di storia con Lorenzo Baldo, vicedirettore di Antimafiaduemila, Nino Di Matteo, sostituto Procuratore presso Dna Roma, e Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento Agende Rosse. L’attrice Lunetta Savino leggerà alcune letture tratte dal libro ’50 anni di mafia’ .