Siena, Piazza del Campo palcoscenico internazionale: Fresu e Sosa aprono l’estate

SIENA – Piazza del Campo si prepara a ospitare due stelle del panorama musicale internazionale: Paolo Fresu e Omar Sosa saranno protagonisti del concerto Food, in programma giovedì (24 luglio) alle 21,15, con ingresso gratuito. L’evento segna l’apertura ufficiale della stagione concertistica estiva dell’International Summer Academy, giunta alla sua 55esima edizione, cuore formativo e creativo dell’attività di Siena Jazz.

Il concerto è reso possibile grazie al Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Siena nell’ambito della rassegna “Sboccia l’estate 2025”, diretta dai Teatri di Siena, e con il contributo di Estra Energia. Una serata attesa, che si preannuncia come uno dei momenti più significativi del cartellone culturale estivo.

Food: un viaggio tra suoni, sapori e creatività

Food, titolo sia del concerto che del concept album firmato da Fresu e Sosa, è molto più di un tributo alla cucina: è una vera e propria esplorazione sonora del cibo come metafora di contaminazione culturale e libertà creativa. Un’esperienza musicale multisensoriale, in cui si fondono armonie, rumori di preparazioni culinarie, voci e sensazioni, proprio come accade nella composizione jazzistica.

Tra brani evocativi e suoni ambientali – dall’olio che sfrigola al vino che viene versato – Food si configura come una performance immersiva, perfettamente in linea con il progetto JazzAble, iniziativa di Siena Jazz sostenuta dai fondi PNRR Next Generation EU, a sostegno dell’eccellenza artistica e dell’internazionalizzazione delle Accademie musicali italiane.

JazzAble: formazione, ricerca e inclusione nel segno dell’improvvisazione

Il concerto è inserito nel programma di JazzAble, progetto che unisce didattica avanzata, eventi performativi e approfondimento culturale. Tra le sue attività spicca il Corso di Dottorato in Linguaggi dell’Improvvisazione delle Musiche Contemporanee, parte del Terzo Ciclo di studi.

Tra gli appuntamenti internazionali della rassegna: il simposio “Drifting Between Extremes” (23 luglio), che vedrà la partecipazione del prof. Rezo Kiknadze (Georgia) e dell’ensemble franco-norvegese Dans les arbres, e l’incontro del 27 luglio dedicato al tema dell’inclusione di genere nel jazz, con figure di primo piano come Francesca Remigi, Jo Lawry, Kris Davis, Linda May Han Oh, Camilla Battaglia, Eva Frost, Rosanna Minafò e Jen Shyu.

Due interpreti straordinari: Fresu e Sosa

Paolo Fresu, trombettista tra i più rappresentativi della scena jazz europea, ha mosso i suoi primi passi proprio a Siena Jazz, dove ha studiato e insegnato. Al suo fianco, Omar Sosa, pianista cubano dalla cifra espressiva unica, capace di unire radici africane, jazz e world music in un linguaggio profondamente personale.

I due musicisti aprono la nuova stagione dei Seminari Internazionali con una performance che unirà brani originali, come Valeriana Wok o New Love in Love, a omaggi intensi come ‘A cimma di De André e Pagani, in un dialogo tra cultura musicale e creatività improvvisata. Un concerto che promette poesia sonora nella cornice mozzafiato di Piazza del Campo.

Sostegno e visibilità: Estra, Rai e il valore della cultura

Estra Energia, partner dell’iniziativa, sottolinea l’importanza del progetto: “Siamo al fianco di Siena Jazz per il suo valore artistico e formativo. ‘Food’ è un progetto originale che incuriosisce e coinvolge, un album jazz che celebra il cibo e la sperimentazione”.

L’evento gode del patrocinio di Rai Toscana e della media partnership di Rai Radio 3, assicurando una copertura nazionale a un appuntamento che unisce alta formazione, musica d’autore e innovazione culturale, portando Siena ancora una volta al centro della scena jazzistica internazionale.