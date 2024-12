Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Beko conferma esuberi: a casa quasi duemila persone

Beko conferma esuberi, non emergono novità da parte dell’azienda, in audizione in commissione attività produttive della Camera dei Deputati, sul piano di dismissioni per l’Italia di Beko Europe.

Si parla di 1.935 esuberi nei tre stabilimenti di Siena, 299 persone, Comunanza e Cassinetta.

Siena che si è subito mobilitata con manifestazioni e presidi anche con la sindaca Nicoletta Fabio e l’arcivescovo Lojudice, ricevuto con una delegazione da Papa Francesco.

Dopo il tavolo Mimit col ministro Urso, l’audizione in commissione attività produttive della Camera

“Un numero importante” quello dei 1935 esuberi negli stabilimenti italiani. Sottolinea la stessa Beko durante l’audizione. Una scelta, evidenzia la multinazionale turca, dettata dalla necessità di fermare “Una emorragia di perdite ormai insostenibile. Se non interveniamo oggi, ci troveremo in futuro in una situazione sicuramente peggiore”. Confermato dunque il piano di dismissioni che prevede la chiusura dei siti di Siena, Comunanza e Cassinetta (Varese): “Stabilimenti con perdite per più di 50 milioni di euro l’anno”. La previsione, per il 2024, è di perdere 224 milioni in Europa nel settore dei grandi elettrodomestici, a causa del calo della domanda e della concorrenza cinese.

L’azienda, nel ribadire che non farà passi indietro, ha garantito l’impegno a valutare tutte le operazioni di carattere industriale che possano mitigare l’impatto economico e sociale, purché non comporti variazioni economiche rispetto a un piano che, sostiene il gruppo, rispetta le prescrizioni della Golden Power.

“Un piano devastante”, hanno ribadito i sindacati che, contestando le scelte aziendali definite “puramente commerciali”, hanno richiesto un piano di rilancio per le aziende italiane.