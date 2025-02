Università di Siena con lavoratori Beko, rettore Di Pietra: “Pieno sostegno”

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il Senato accademico dell’Università di Siena, all’inizio della seduta di martedì 11 febbraio, ha ricevuto una delegazione delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento Beko.

Rettore Roberto Di Pietra: “Il Senato Accademico esprime il proprio pieno e convinto sostegno alle lavoratrici, ai lavoratori e alle loro famiglie per la loro lotta a tutela del posto di lavoro e auspica che si possa pervenire a una soluzione positiva della situazione con il contributo dell’azienda, del governo e di tutte le istituzioni coinvolte, anche attraverso la realizzazione di un unico tavolo di concertazione”.

Subito dopo l’intervento del rettore sono intervenuti i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori della Beko, che hanno ringraziato l’ateneo per l’attenzione dimostrata e aggiornato il quadro della vertenza in atto, dopo l’incontro a Roma del giorno prima.

Oltre a tenere alto l’interesse dell’opinione pubblica per una vicenda che mette a rischio il futuro lavorativo di 299 persone impiegate nell’azienda di elettrodomestici, fa il punto l’Università di Siena, dall’incontro è scaturita la disponibilità dell’Università di Siena a supportare concretamente le lavoratrici e i lavoratori. In questo senso, il Rettore ha citato la possibilità che l’Ateneo stabilisca delle facilitazioni per i figli dei dipendenti iscritti all’Università di Siena e che metta a disposizione le sue competenze specifiche, per esempio con esperti di diritto del lavoro e di diritti sindacali o con economisti in grado di offrire un aiuto nell’auspicato progetto di reindustrializzazione dell’azienda.