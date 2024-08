Getting your Trinity Audio player ready...

Valdichiana Senese: in arrivo 15.5 milioni. Interventi nei 10 Comuni

Con una delibera di giunta, la Regione Toscana ha approvato e ripartito le risorse disponibili dei programmi FESR – Fondo europeo dello sviluppo regionale e del FSE+ – Fondo sociale europeo Plus per le Strategie territoriali delle Aree Interne.

Sono stati riconosciuti all’area un totale di 15,5 milioni di euro (di cui 12 milioni assegnati tramite i suddetti fondi e ulteriori 3,5 milioni in cofinanziamento dai Comuni dell’Unione) così ripartiti: recupero e valorizzazione del patrimonio culturale per un totale di 4 milioni di euro. Per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici sono stati finanziati progetti per un totale di 1 milione e 175mila euro. 2 milioni di euro per la produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici. Altri 2 milioni e 500mila euro per gli interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici. 1 milione e 500mila euro sono stati destinati a interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane e 1 milione di euro sono state destinati per la natura e la tutela della biodiversità.

I Comuni della Valdichiana Senese, riconosciuta area interna dal 2022, con capofila Unione dei Comuni, hanno lavorato dal 2023 alla fase di concertazione con stakeholders del territorio, associazioni di categoria e altri enti pubblici, individuando la strategia da presentare alla Regione Toscana. Strategia che prevede una serie di interventi che hanno come finalità ultima quella di invertire la tendenza dello spopolamento.

Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, presidente Unione dei Comuni Valdichiana Senese: “La Valdichiana Senese è ormai abituata a lavorare unita su grandi progettualità e la sfida relativa alla stesura della strategia è stata un’ulteriore opportunità per dimostrare che al di sopra dei campanilismi si ottengono dei risultati importanti. Le risorse destinate al nostro territorio per interventi che vedremo realizzarsi nei dieci Comuni nell’arco del prossimo anno ne sono la testimonianza. Abbiamo lavorato sempre pensando alle priorità del territorio unito. Un grazie particolare va alla struttura e ai dipendenti dell’Unione dei Comuni che in questi mesi ci hanno supportato in un percorso del tutto nuovo anche dal punto vista

Le risorse arriveranno anche alla Provincia di Siena per un intervento relativo all’efficientamento energetico dell’istituto ‘Redi Caselli’ a Montepulciano; l’istituto è stato infatti considerato una struttura di area di fondamentale importanza, perché raccoglie un bacino di utenza rilevante di studenti, andando a svolgere un ruolo determinante per l’educazione scolastica.

Oltre a queste risorse, per la Valdichiana Senese, sempre grazie alla cabina di regia dell’Unione dei Comuni, è in arrivo anche un finanziamento di 1milione e 100 mila dal FSE+ – Fondo sociale europeo, da destinare al settore sociale, culturale e sportivo. Altri 120 milioni di euro, da dividere tra le sei aree interne della Toscana, arriveranno poi dal FEASR per l’agricoltura e altri 34milioni, da destinare alle imprese private per la realizzazione delle comunità energetiche.