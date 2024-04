Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Sindaci protestano sui binari. Occupata la Siena-Chiusi.

Sindaci protestano sui binari, occupazione simbolica sabato 6 aprile di sindaci del Senese a presidio dei binari della ferrovia Siena-Chiusi, nella stazione di Torrita, per chiedere più treni, più puntualità, più investimenti del gruppo Fs.

Sono i sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena. Dopo la protesta l’assemblea dei Consigli Comunali.

Nei giorni scorsi i sindaci hanno chiesto un incontro al ministro Matteo Salvini e alle commissioni parlamentari.

I sindaci chiedono maggiori collegamenti con Nord e Sud Italia da Chiusi; un servizio più puntuale; poter percorrere il tragitto Siena-Chiusi in meno di 60 minuti; che Gruppo Fs Italiane inserisca questi provvedimenti nei propri piani di investimento; che il servizio ferroviario sia all’altezza degli attuali standard europei; un sistema dei trasporti complessivamente ammodernato, nell’ottica di una generale valorizzazione delle aree interne.

Richieste formalizzate sabato 6 aprile nel corso dell’assemblea consigli comunali che si è tenuta a Torrita di Siena. La Casa della Cultura ha ospitato, oltre alle amministrazioni dei Comuni coinvolti e i pendolari che usufruiscono del servizio, il senatore Silvio Franceschelli e le consigliere regionali Anna Paris ed Elena Rosignoli, i quali hanno assicurato un supporto concorde alla manifestazione e alle questioni sollevate.

La protesta dei sindaci “Chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire quanto prima per sollecitare al Gruppo Fs Italiane dei provvedimenti che non sono più rinviabili. Non ci possiamo permettere che le problematiche, più volte evidenziate, subiscano ulteriori ritardi. Dalla qualità della linea ferroviaria Siena-Chiusi dipende il futuro del territorio e la qualità della vita delle persone che lo abitano, per questo si auspicava anche la presenza della sindaca di Siena Nicoletta Fabio”.