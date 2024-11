MONTALCINO – Incendio in una palazzina a Montalcino: salva una donna. Trovati morti dodici cani.

Le fiamme al primo piano di un’abitazione in una palazzina di tre piani in via Umberto I in località Montisi. Per spegnere l’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino, comando di Siena. I pompieri hanno salvato l’anziana donna, trasportata poi in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

