Birindelli detta la rotta verso Ravenna: “Non è un crocevia definitivo. Turnover fisiologico, servirà compattezza”

La Pianese cerca il quinto risultato utile consecutivo contro un avversario lanciatissimo e in piena lotta per i vertici della classifica

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Alessandro Birindelli
Foto di: ufficio stampa / US Pianese
2 ' di lettura

PIANCASTAGNAIO – Un nuovo e impegnativo banco di prova attende la Pianese nel contesto del turno infrasettimanale di campionato. Nella serata di domani, mercoledì 4 marzo (con fischio d’inizio programmato per le ore 20:30), la compagine toscana scenderà sul terreno di gioco dello stadio “Bruno Benelli” per affrontare il Ravenna, con il preciso intento di consolidare il proprio momento di forma e centrare il quinto risultato utile consecutivo.

L’incrocio agonistico si preannuncia di elevata caratura tecnica. I padroni di casa giallorossi condividono attualmente la seconda posizione in classifica con l’Ascoli e vantano un rullino di marcia recente di assoluto rilievo, caratterizzato dalle affermazioni contro Juventus Next Gen e Sambenedettese, seguite dal pareggio esterno ottenuto sul campo dell’Arezzo capolista. Di contro, anche la formazione amiatina si presenta all’appuntamento forte di una decisa stabilità di rendimento, frutto dei successi maturati contro Perugia e Livorno e dei successivi incontri terminati in parità contro Bra e Guidonia. La direzione della gara è stata affidata al signor Marco Di Loreto, arbitro afferente alla sezione di Terni.

Alla vigilia della trasferta romagnola, l’allenatore della Pianese, Alessandro Birindelli, ha analizzato le complessità organizzative e tattiche del match, focalizzando l’attenzione sulla tenuta psico-fisica del gruppo.

“La programmazione di impegni così ravvicinati impone un’amministrazione rigorosa delle nostre risorse, con una cura particolare per la tenuta mentale della squadra”, ha dichiarato il tecnico. “Al termine della sfida contro il Bra abbiamo registrato alcune defezioni di natura fisica che confidiamo di riassorbire a breve. La gara di Ravenna si configura come uno snodo intermedio, ragion per cui si renderà fisiologico l’inserimento di nuove energie nell’undici di partenza. Ho rassicurato il gruppo sottolineando come questo appuntamento non rappresenti un crocevia definitivo: l’imperativo è affrontarlo con la massima tranquillità, applicando con coerenza il nostro consueto credo tattico”.

Analizzando il calendario e la caratura degli avversari, la guida tecnica ha poi aggiunto: “Siamo attesi da un ciclo di tre incontri in sette giorni; già tra due giorni e mezzo saremo nuovamente in campo tra le mura amiche contro il Pineto. La nostra concentrazione deve procedere per gradi. Il Ravenna attraversa una fase di grande slancio emotivo e solidità strutturale, e cercherà inevitabilmente di capitalizzare il fattore campo prima di misurarsi nel successivo scontro diretto contro l’Ascoli. Loro beneficeranno di un giorno supplementare di riposo in vista del posticipo del lunedì, un vantaggio che potrebbe indurli a un minore ricorso alle rotazioni rispetto a noi. In ogni caso, il nostro dovere è guardare esclusivamente in casa nostra: ci attende un avversario dotato di vigore fisico e indiscutibile qualità tecnica. Per farvi fronte, sarà indispensabile mantenere un blocco squadra estremamente compatto, facendo leva proprio su quelle peculiarità che hanno caratterizzato il nostro percorso fino a oggi”.

© Riproduzione riservata

