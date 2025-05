Cresce l’attesa per l’arrivo a Siena del Giro d’Italia: tanti eventi per attendere la corsa in rosa

SIENA – Musica, divertimento, eventi, street food: Siena attende l’arrivo del Giro d’Italia con Fuori dal Giro, la manifestazione organizzata dal Comune di Siena che dipingerà di rosa la città.

Si comincia sabato (10 maggio) dalle 15 con Bimbimbici, manifestazione ciclistica rivolta ai bambini fino a dieci anni e ai loro genitori organizzata da Fiab Siena in collaborazione con Pedale Senese, con partenza da La Lizza. Domenica (11 maggio) dalle 7 alle 19, mercato straordinario delle merci in viale XXV aprile; sempre domenica 11 maggio, dalle 9, la mostra di scultura dell’artista senese Patrizio Fracassi ai Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico (la mostra è aperta anche nei giorni successivi), con ingresso a pagamento; alla galleria Cesare Olmastroni di palazzo Patrizi, in via di Città, sarà possibile visitare l’esposizione a ingresso gratuito Mostra di pittura e scultura di Katinka Schneweis, aperta anche nei giorni successivi.

Da lunedì 12 maggio, con orario di apertura dalle 8 alle 20, sarà visitabile la mostra fotografica e pittorica Strade di immagini: l’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena, a cura dell’Università degli studi di Siena, nel cortile del Rettorato dell’ateneo in via Banchi di Sotto (mostra aperta anche nei giorni successivi); l’esposizione è a ingresso gratuito. Dalle ore 18 di giovedì 15 alle ore 24 di sabato 17 maggio, ai giardini de La Lizza sarà aperto il villaggio Fuori dal Giro, l’area dedicata al cibo, allo sport e allo street food organizzata da Confartigianato, con iniziative sportive per giovani e meno giovani e aperitivi musicali. Venerdì 16 maggio alle 21,30 concerto gratuito di Giusy Ferreri allo stadio Artemio Franchi.

Sempre venerdì 16 maggio, dalle 17 alle 20 nella sala di palazzo Patrizi, Il settore giovanile secondo Usd 1904, con l’associazione che parlerà dell’importanza di formare gli allenatori dei ragazzi. Tantissimi gli eventi in programma sabato 17 maggio. Si parte alle 8,30 da La Lizza con Terre di Siena Ciclo Tour, manifestazione ciclistica a pagamento organizzata rivolta ai cicloamatori, che prevede un percorso di 70 chilometri fra le splendide colline toscane; gli ultimi 35 chilometri sono gli stessi che saranno percorsi dai professionisti nel corso della nona tappa Gubbio-Siena del Giro d’Italia; sempre alle ore 8.30 e sempre con partenza da La Lizza, partirà la Pedalata della legalità; entrambi gli eventi sono organizzati da Siena Cycling.

Dalle 9 alle ore 13 spazio al giocociclismo dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni, con un percorso all’interno del villaggio de La Lizza con gimcane e prove di abilità varie, evento gratuito organizzato da Pedale Senese. Alle 13, sempre da La Lizza, partenza della Coppa Meneghelli, manifestazione ciclistica rivolta a juniores professionisti con percorso da Siena a Montalcino, organizzata da Eroica Siena. Alle 16, nel parco del Santa Chiara, la Nobile Contrada del Nicchio organizza Echi Ellenistici tra Centuripe e l’Abbadia Nuova, esposizione delle opere dei maestri di Centuripe e completamento dell’opera della Nobile Contrada del Nicchio Morning Star con esibizione al tornio. Alle 17,30, nel cortile del Rettorato dell’Università di Siena, in Banchi di Sotto, si terrà L’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena. Presentazione della mostra e del percorso museale di ateneo con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e il rettore dell’università, Roberto Di Pietra, che, in occasione dell’imminente arrivo del Giro d’Italia, presenteranno la mostra e il percorso museale. Dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 sarà possibile effettuare una visita guidata al Rettorato dell’Università di Siena, con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito. Fino alle 24 Notte Europea dei Musei, con visite gratuite ai percorsi museali del Santa Maria della Scala, alla Pinacoteca, al Museo Civico, alla Biblioteca e alla Fototeca Giuliano Briganti e alle mostre in essere con degustazione di gin tonic in rosa. Nell’occasione sarà proiettato un video dedicato al 65esimo anniversario del gemellaggio Siena-Avignone.

La sosta

Per facilitare la sosta nella giornata di domenica 18 maggio, quando la “carovana rosa” arriverà a Siena, sono state individuate nuove aree parcheggio grazie alla preziosa collaborazione di soggetti privati. Il supermercato Coop di via delle Grondaie metterà a disposizione quattrocentottanta posti auto nella fascia oraria 14-20, mentre Acquedotto del Fiora, Estra e Terrecablate apriranno il loro parcheggio di viale Toselli, offrendo ulteriori cento posti. Un sostegno importante che contribuirà a incrementare sensibilmente la disponibilità complessiva di parcheggi cittadini in una giornata così speciale. Accanto al potenziamento delle aree di sosta, l’amministrazione ha previsto anche un rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale. In particolare, le aree di sosta situate a Sud, tra cui i parcheggi lungo strada Massetana Romana, il parcheggio scambiatore dei Tufi, la Coroncina, i Due Ponti e il parcheggio di viale Toselli, saranno servite dalle linee Pollicino 51, 52 e 54, che saranno potenziate con corse più frequenti rispetto al normale servizio festivo. Per quanto riguarda la zona Nord della città, sarà operativo un servizio di due navette su percorsi distinti, attive nelle fasce orarie 10 – 15,30 e 17,30 – 20, con frequenze comprese tra i quindi e i trenta minuti: la navetta Bartali collegherà il policlinico Santa Maria alle Scotte, viale Bracci e piazza del Sale, permettendo di sfruttare aree di sosta particolarmente capienti e generalmente poco utilizzate la domenica, come il parcheggio FastPark del policlinico e gli stalli lungo viale Bracci, oltre al parcheggio Coop di via delle Grondaie. La navetta Coppi partirà dalla rotatoria di via Raimondo da Capua, percorrerà via Giovanni Paolo II fino a piazza del Sale, servendo le aree di sosta di Siena Nord, tra cui il parcheggio sulla strada statale 222 Chiantigiana (zona “Dream Cafè”), i parcheggi degli impianti sportivi dell’Acquacalda, il parcheggio davanti al Cus di via Luciano Banchi, il parcheggio di via delle Province e il parcheggio Palasport.

Parcheggi

Il parcheggio Fortezza sarà chiuso nei giorni domenica 11 maggio (mercato straordinario) e il giorno mercoledì 14 maggio (mercato settimanale) fino alle esigenze di domenica 18 maggio. Il parcheggio Stadio sarà chiuso dalle 23 di domenica 11 maggio fino a fine esigenze di domenica 18 maggio. Nei giorni lunedì 5 maggio, martedì 6 maggio e giovedì 8 maggio si prevedono limitazioni alla sosta per lavori di allestimento concerto. Sarà aperto mercoledì 14 maggio. Il parcheggio Fonti di Pescaia sarà regolarmente aperto. Previsto aumento da sabato 17 a domenica 18 maggio, dei posti riservati ai titolari di abbonamento, in considerazione della riduzione dei posti ai parcheggi Stadio e Fortezza. Parcheggio consigliato per il pubblico del concerto del 16 maggio. Il parcheggio Il Campo sarà regolarmente aperto. Aumento, da sabato 17 a domenica 18 maggio, dei posti per i titolari di permesso Ztl, in considerazione della riduzione dei posti in piazza del Mercato. Il parcheggio “Santa Caterina” sarà regolarmente aperto, ma non accessibile in entrata e uscita dalle ore 11 di domenica 18 maggio fino al termine dei vari eventi previsti in giornata. I parcheggi San Francesco, Duomo e Stazione saranno regolarmente aperti. Il parcheggio Stazione è consigliato per il pubblico del concerto di venerdì 16 maggio. I parcheggi Eliporto, Fast Park domenica 18 maggio sono serviti da navetta Bartali con percorso Policlinico Le Scotte, viale Bracci, piazza del Sale Il parcheggio palasport Mens Sana sarà disponibile, servito da navetta con fermata sul ponte Bianchi Bandinelli.

Per chi viene in bicicletta: ciclostazione stadio, situata in pieno centro città. Si accede dall’ingresso del parcheggio Stadio ed è composto da novantatré stalli bici e relativi armadietti (tariffa giornaliera 4 euro in orario 8-20). È consigliabile arrivare con largo anticipo e lasciare l’auto nei parcheggi periferici serviti da navetta per raggiungere in pochi minuti il cuore dell’evento. In riferimento ai divieti di sosta e circolazione nell’area ex campino di San Prospero destinata all’attracco bus turistici, gli stessi vengono indirizzati in alternativa nelle seguenti aree dove è consentita esclusivamente la fermata per la salita e discesa dei passeggeri (assolutamente vieteta la sosta): strada di Pescaia (area del sovrappasso, in alternativa primaria alla chiusura dell’ex campino di San Prospero a eccezione dell’arco di tempo compreso tra le 12 e le 18 per la materiale chiusura della strada per il passaggio delle corse in programma); piazza Amendola (area appositamente individuata); piazzale Marcello Biringucci (porta San Marco); strada dei Tufi (slargo esterno a porta Tufi); via Baldassarre Peruzzi (slargo prospiciente l’ingresso parcheggio “San Francesco”).

Viabilità

È pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Siena l’ordinanza della polizia locale che contiene tutte le norme straordinarie relative alla viabilità cittadina, anche nei giorni precedenti per l’allestimento degli eventi Fuori dal Giro, ovvero la serie di manifestazioni organizzate dal Comune di Siena in vista della tappa di domenica 18 maggio. In particolare, domenica 18 maggio, ci sarà la chiusura di strada di Scacciapensieri dalle 13 circa fino al termine degli eventi. Non sarà possibile sostare nei posteggi di via Veneto e negli spazi dell’ex campino di San Prosperoo dalle 14 di sabato 17 maggio fino alle 24 di domenica 18 maggio. Sosta vietata, inoltre,in via Fontebranda e via Esterna Fontebranda.

Illuminazione della Cappella di Piazza del Campo

Tutte le sere, da giovedì 15 a domenica 18 maggio, la Cappella di Piazza del Campo sarà illuminata di rosa per celebrare l’arrivo del Giro.

Informazioni

Tutte le informazioni aggiornate, comprese le ordinanze e le disposizioni sulla viabilità cittadina sono pubblicate sul portale del Comune di Siena; tutte le informazioni relative a “Fuori dal Giro” sono scaricabili sullo stesso portale. Informazioni scaricabili anche sul sito di Siena Comunica e sul portale portale Sigerico Spa. Per rimanere aggiornati sulle informazioni del Comune di Siena è possibile iscriversi al canale Whatsapp, cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VavhmgRKbYML2sHYt60J.