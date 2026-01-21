Porte girevoli sull’Amiata: saluta Bertini, arriva Nespola dal Palermo

PIANCASTAGNAIO – Cambio della guardia a difesa della porta della Pianese. Nelle ultime ventiquattr’ore il club ha ridisegnato le gerarchie tra i pali con un’operazione in uscita e una in entrata. L’ultimo tassello, ufficializzato proprio oggi, è l’arrivo di Manfredi Nespola.

L’estremo difensore, classe 2005, arriva con la formula del prestito dal Palermo Fc. Palermitano di nascita, Nespola porta in dote un bagaglio tecnico interessante nonostante la giovane età. Cresciuto nel vivaio rosanero, dove ha difeso la porta dell’Under 19 affacciandosi anche in prima squadra, ha maturato esperienza significativa in serie D con la Flaminia. Lì ha collezionato 17 presenze, riuscendo a mantenere la porta inviolata per ben 8 volte. In questa prima parte di stagione ha invece vestito la maglia dell’Arzignano.

Il nuovo acquisto è già arrivato a Piancastagnaio. Ha incontrato i compagni e si è messo subito a disposizione di mister Birindelli, scegliendo la maglia numero 12.

Il suo ingaggio va a coprire la casella lasciata libera da Tommaso Bertini. Soltanto ieri, infatti, la società aveva comunicato l’interruzione anticipata del prestito del portiere classe 2004. Bertini fa rientro all’Atalanta, club proprietario del cartellino. La Pianese lo ha congedato con un ringraziamento pubblico per la serietà e la professionalità dimostrate durante la sua permanenza in bianconero.