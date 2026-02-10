12.5 C
Truffa del finto appuntamento sanitario: attenzione ai messaggi trappola sui cellulari

L'Usl Toscana Nord Ovest segnala un raggiro via Sms. I cittadini ricevono comunicazioni false su visite mediche per rubare dati

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
PISA – L’Azienda sanitaria della Toscana Nord Ovest ha diramato oggi (10 febbraio) un avviso urgente rivolto a tutta la cittadinanza per segnalare un tentativo di truffa in corso tramite telefonia mobile. Nei giorni scorsi, infatti, diversi utenti hanno ricevuto sui propri cellulari dei messaggi di testo ingannevoli che, sfruttando la credibilità dell’ente pubblico, mostrano come mittente la dicitura ‘Cup Usl’.

La strategia utilizzata dai truffatori fa leva sull’urgenza e sulla preoccupazione legata alla salute. Il testo del messaggio invita la vittima a ricontattare tempestivamente una numerazione di cellulare – dunque non un numero fisso istituzionale – con il pretesto di dover “chiarire la propria posizione” in merito a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie in sospeso. Si tratta in realtà di un raggiro finalizzato a sottrarre credito telefonico o a carpire dati personali sensibili.

Di fronte a queste segnalazioni, l’azienda sanitaria invita la popolazione a mantenere alta la soglia di attenzione. La raccomandazione principale è di non dare seguito a queste richieste e di evitare assolutamente di richiamare i numeri sconosciuti o non ufficiali indicati negli sms. È altrettanto fondamentale non divulgare mai informazioni personali o dettagli sul proprio stato di salute attraverso canali non verificati.

Per arginare il fenomeno, l’ente suggerisce di segnalare subito al proprio operatore telefonico eventuali messaggi anomali e, nel caso si sospetti un tentativo di frode, di rivolgersi alla Polizia Postale. Per chi avesse dubbi su reali prenotazioni, l’unico riferimento valido resta il contatto ufficiale del Cup, ovvero il numero 0585 498498, reperibile anche sul sito web dell’Azienda e attraverso i consueti canali istituzionali.

