Autolinee Toscane, due fasce di garanzia per lo sciopero dell’8 novembre

FIRENZE – Ci saranno alcune fasce garantite per le corse dei bus in occasione dello sciopero nazionale in programma l’8 novembre.

Sono state pubblicate sul sito di Autolinee Toscane tutte le corse che saranno garantite durante lo sciopero nazionale di 24 ore che ci sarà venerdì 8 novembre senza il rispetto delle fasce di garanzia.

Sul sito, alla pagina www.at-bus.it/sciopero, è presente, diviso per territorio, il 30% delle corse che, tra le fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29, sono state definite come servizi indispensabili e saranno garantite.

Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale. L’ultimo sciopero di questo tipo risale a 19 anni fa, e coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus – escluse le corse garantite nelle due fasce orarie – nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna del 25 febbraio 2022 fu del 65,92%.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolineecane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.