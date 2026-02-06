Falsi operatori Estra tentano di far firmare contratti per altre aziende: è allarme truffe

SIENA – Segnalati nuovi casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per operatori di Estra. Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l’inganno nuovi contratti con altri operatori. Tali soggetti, che non hanno alcuna relazione con l’azienda, chiamano i clienti Estra proponendo cambi di tariffa tentando così di acquisire dati personali o contratti.

Per evitare tentativi di raggiri è importante, quando si presenta a casa un operatore energetico, chiedere sempre il tesserino di riconoscimento e non mostrare mai la propria bolletta.

Estra ricorda che non effettua chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini. In caso di chiamate dal Servizio Clienti di Estra (per comunicazioni urgenti relative a una pratica in corso o a un contratto già attivo), l’operatore si presenta con nome e società di appartenenza: Estra o Estra Energie e non chiede dati sensibili (avendoli già, per esempio il codice cliente). Può anche succedere che, nel periodo subito successivo alla sottoscrizione di un contratto con Estra, si riceva una chiamata di cortesia. In questo caso, il cliente viene avvisato preventivamente via e-mail e il numero di telefono da cui si riceve la chiamata è 0574.1980065.

Estra inoltre ricorda che non chiede mai pagamenti in contanti e, se si ritiene di essere stati vittima di truffe o raggiri, è possibile recedere dal nuovo contratto, anche se già firmato, senza alcuna spesa entro 14 giorni lavorativi.

Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi Tribunali italiani ed Estra si riserva di procedere per vie legali.

C’è una deontologia che regola i rapporti di vendita: è il codice di condotta commerciale di Arera, alla cui osservanza sono obbligati indistintamente tutti gli operatori. Inoltre, l’azienda si è dotata di un protocollo di autoregolamentazione, sottoscritto con le associazioni dei consumatori, che stabilisce le modalità per la sottoscrizione di contratti porta a porta o telefonici.

Si invitano quindi i clienti a contattarci in caso si rendano conto di essere stati raggirati e/o di aver sottoscritto un contratto contro la propria volontà, al Servizio clienti 800.128128 (da telefono fisso) o 02.8270 (da cellulare), attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21 e il sabato dalle 8 alle 13 oppure recandosi presso gli uffici al pubblico di Estra (luoghi e orari consultabili a questo link https://www.estra.it/store/).