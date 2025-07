Giustizia riparativa, il primo centro toscano sarà a Firenze

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Sulla giustizia riparativa, che non è più l’utopia di qualche filosofo del diritto, il sistema toscano è pronto. “Stiamo attendendo indicazioni gestionali dal ministero e l’attribuzione quindi delle risorse impegnate – spiega l’assessora alle politiche sociali della Toscana, Serena Spinelli – Ci sono ancora alcuni punti da mettere a fuoco. Ma di fatto siamo pronti per partire”. Il primo centro di giustizia riparativa a sorgere sarà a Firenze: il Comune ha già da dato da questo punto di vista disponibilità.

Di giustizia riparativa, che ha l’ambizione di risanare la frattura tra chi ha commesso e chi ha subito un torto (non di sostituirsi, ma di affiancare il processo penale italiano), si è parlato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, nel corso del primo di tre giorni di convegno dedicato a Carcere, inclusione sociale, comunità: il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana. ’occasione è stata una tavola rotonda per presentare il libro Oltre la vendetta. La giustizia riparativa in Italia edito nel.2025 da Laterza e scritto dal magistrato Marcello Bortolato, presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze, e dal giornalista Edoardo Vigna: volume che raccoglie il testimone della pubblicazione del 2020 Vendetta pubblica. Il carcere in Italia.

La giustizia riparativa, al grande pubblico ancora in buona parte oscura, è oramai a tutti gli effetti una legge italiana. È parte della riforma Cartabia avviata nel 2022, che le ha dato una disciplina organica ampliandone i casi di applicazione, e Regioni e Comuni sono soggetti chiamati da protagonisti ad organizzarne l’architettura, seduti insieme nelle conferenze locali che dovranno lavorare all’apertura dei centri di giustizia riparativa. Obiettivo finale: strutturare programmi che coinvolgono vittima, autore del reato e comunità, per comporre e risolvere le conseguenze del reato ed esprimere emozioni e bisogni, attraverso la partecipazione attiva e consensuale delle parti con l’assistenza di un mediatore. In caso di accordo con effetti positivi anche sull’esito del processo.

“Nel centro che apriremo lavoreranno sei mediatori: questo è il livello essenziale delle prestazioni (il cosiddetto Lep ndr) fissato dal ministero: dovremo monitorare se questo è sufficiente – commenta l’assessore Spinelli – i Lep sono stati infatti definiti dal Ministero sulla base delle risorse finanziarie a disposizione e non partendo da un ragionamento sui reali bisogni”.

“Giustizia riparativa non vuol dire dimenticare il reato e chi l’ha compiuto” ricorda ancora Spinelli. Certo è che, sottolineano altri relatori citando don Milani, “dove c’è troppa punizione finisce la giustizia”. La giustizia non può essere solo punizione. E punizione non vuol dire solo carcere: numeri alla mano oggi in Italia, si ricorda nel corso della tavola rotonda, sono 62 mila i detenuti, altre 100 mila le persone sottoposte a misure alternative e tra 90 e 100 mila i liberi con sospensione delle pena.

“La giustizia riparativa – conclude Spinelli – è uno strumento prezioso che ci è offerto per riaffermare la dimensione collettiva della giustizia e, su un piano più generale, la presa in carico collettiva dei bisogni dei singoli e della comunità, su cui c’è bisogno di investire”. Come insegna l’articolo 3 della Costituzione italiana che sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini e affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.