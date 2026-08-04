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La terra trema nella Toscana del nord ovest: epicentro a ovest di Pisa

Il sisma ha fatto registrare una magnitudo locale pari a 4.3 a una profondità ipocentrale contenuta di appena 8 chilometri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

PISA – Forte scossa di terremoto nella mattinata di oggi (4 agosto), avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la Toscana settentrionale e lungo la fascia costiera, estendendosi fino alle province di Livorno, Lucca e Massa Carrara.

La terra ha tremato esattamente alle 10,15. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha fatto registrare una magnitudo locale pari a 4.3, con epicentro individuato a circa 7 chilometri a ovest di Pisa e a una profondità ipocentrale contenuta di appena 8 chilometri. Proprio la ridotta profondità e la vicinanza ai centri abitati hanno reso il movimento tellurico percepibile in modo particolarmente nitido anche nelle province limitrofe.

L’evento ha provocato immediata apprensione tra i cittadini: in pochissimi minuti il centralino del Numero Unico Regionale per le emergenze 112 è stato preso d’assalto da centinaia di chiamate di residenti in cerca di notizie e rassicurazioni. Negli uffici, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali del capoluogo pisano e dei comuni vicini molte persone si sono riversate in strada a scopo precauzionale per timore di nuove scosse.

Il sistema di protezione civile regionale e le autorità locali si sono subito attivati per il monitoraggio della situazione. In alcune strutture e stabili della zona sono state avviate evacuazioni temporanee in via precauzionale. Al momento, fortunatamente, le prime verifiche condotte sui territori interessati non segnalano feriti né danni di rilievo ad abitazioni o infrastrutture, mentre proseguono i sopralluoghi dei tecnici delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata

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