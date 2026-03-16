Lotta all’inquinamento da plastica, premiati cinque Comuni toscani

FIRENZE – I Comuni Plastic Free toscani che sono stati premiati sono cinque e rappresentano un esempio di impegno locale nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Il riconoscimento è stato assegnato a Barberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano durante la cerimonia nazionale organizzata a Roma dall’associazione Plastic Free Onlus, realtà di volontariato attiva dal 2019 nella sensibilizzazione contro la dispersione di plastica nell’ambiente.

La premiazione si è svolta al teatro Olimpico di Roma nell’ambito della quinta edizione del riconoscimento Comune Plastic Free, iniziativa che valorizza le amministrazioni locali impegnate nella gestione virtuosa dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e nella tutela del territorio. In Toscana, tra i Comuni premiati, spiccano Follonica e Vicopisano, che hanno ottenuto il massimo riconoscimento di due tartarughe, simbolo dell’eccellenza nelle politiche ambientali.

Il premio viene assegnato ai Comuni che dimostrano risultati concreti nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nelle attività di sensibilizzazione della cittadinanza e nella collaborazione con il volontariato ambientale. In Toscana il percorso è stato portato avanti anche grazie al coordinamento con il referente regionale dell’associazione Mario De Longis, che ha supportato le amministrazioni nei progetti di tutela ambientale e nelle iniziative di educazione civica.

Durante la cerimonia è intervenuto anche Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, che ha sottolineato l’impatto concreto delle attività svolte dall’organizzazione e dai volontari. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, negli ultimi anni sono stati rimossi dall’ambiente oltre 5 milioni di chili di plastica e rifiuti, risultato ottenuto attraverso campagne di pulizia, attività di sensibilizzazione e progetti educativi.

All’evento è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha evidenziato il ruolo strategico delle amministrazioni locali nella prevenzione dell’inquinamento da plastica e nella diffusione di comportamenti sostenibili. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e il presidente Anci Gaetano Manfredi.