Maltempo, centinaia di interventi durante il nubifragio. Record di fulminazioni in un giorno

Le province di Grosseto, Livorno e Prato le zone più colpite. Il ringraziamento del governatore GIani al sistema di protezione civile

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Colpito da un fulmine sulla spiagga, settantenne in ospedale
(foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura
FIRENZE – Ha colpito un po’ dappertutto la perturbazione di ieri. 

Nubifragi hanno colpito l’Elba e molte zone della nostra regione, da Prato a Grosseto con precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni. Si è poi registrata la cifra record di oltre 109mila fulminazioni. 

“Un grazie sincero al nostro sistema regionale di protezione civile della Toscana – ha detto il governatore Giani e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza. In giornate come questa, la Toscana trova la sua forza più grande nella solidarietà e nell’unità della sua comunità”.

Questo il bilancio dei vigili del fuoco degli interventi effettuati da ieri sera, prevalentemente per rimozione alberi, rami e/o alberi pericolanti, allagamenti e danni da acqua.

Grosseto: 40 interventi effettuati
Livorno: 37 interventi effettuati (compreso Elba e Capraia)
Lucca: 22 interventi effettuati
Pisa: 23 interventi effettuati
Prato: 37 interventi effettuati
Massa Carrara: 31 interventi effettuati
Pistoia: 30 interventi effettuati

Nella mattinata restaano ancora da evadere nelle province circa 95 chiamate.

© Riproduzione riservata

