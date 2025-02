Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo in Toscana: fiumi in piena. Frana a San Miniato. A Cecina salvati anziano col cane nel sottopasso allagato

Maltempo in Toscana, dove è in vigore allerta meteo gialla per forti temporali, rischio idrogeologico e idraulico.

Fiumi in piena. Il Cecina esonda a Montescudaio, il Comune guidato dal sindaco apre il Coc. Decine di interventi dei vigili del fuoco.

Frana a San Miniato su auto in un parcheggio, vigili del fuoco al lavoro fino all’alba di sabato 1 febbraio per scongiurare la presenza di persone. Sul posto il sindaco Simone Giglioli. Protezione civile al lavoro. Area interdetta.

A Cecina nel sottopasso allagato in via Guerrazzi chiuso dalla sindaca Lia Burgalassi un anziano in auto con il suo cane, ignorando le transenne di divieto, è rimasto intrappolato. Il salvataggio degli agenti della Polizia municipale. Allagamenti su tutto il territorio comunale e in zona Acquapark, caduto un albero.

Sindaca Burgalassi: “Rispettate i divieti per non correre pericoli”.

A Firenze cade un pino su due auto: non ci sono feriti. Necessario l’intervento dell’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest dei vigili del fuoco per la rimozione della pianta. .

Il Comune di Firenze: Un pino è caduto questa notte in piazza Savonarola danneggiando due auto in sosta. L’ultima Vta (il Visual Tree Assessment, la valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche) sulla pianta, del diametro di 72 centimetri e alta 20 metri, era stata effettuata due anni fa e la relazione tecnica non aveva indicato prescrizioni particolari se non l’effettuazione di una nuova Vta a ottobre di quest’anno.

Il crollo potrebbe essere stato causato dall’acqua caduta in questa settimana. Nelle ultime ventiquattr’ore a Firenze sono caduti fino a quasi 44 millimetri di pioggia e le raffiche di vento hanno superato i 20 chilometri orari”.

L’aggiornamento di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, sabato 1 febbraio mattina: “Precipitazioni in attenuazione, rimane linea temporalesca attiva sulla costa livornese, isola d’Elba, province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Situazione fiumi: Transitato il colmo di piena del Cecina a Steccaia, in transito a Cecina al secondo livello a 3 metri. Transito del colmo di piena dell’Era a Capannoli a 7 metri sotto il secondo livello di guardia, previsto a Ponsacco al primo livello. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia a Poggio a Caiano in diminuzione. Bisenzio al primo livello a San Piero a Ponti in diminuzione. Nessuna criticità lungo l’Arno”

Nella notte appena trascorsa sono una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Firenze, dalle ore 20 del 31 gennaio alle 8 di questa mattina sabato 1 febbraio, legati alle precipitazioni che hanno interessato la città metropolitana di Firenze. Alberi e rami pericolanti e caduti, infiltrazioni di acqua nelle abitazioni.

Comune di Montescudaio: “Alle ore 6 di questa mattina è stato aperto il COC per le intense piogge che si sono riversate sul territorio comunale, provocando la piena del fiume Cecina, che è esondato nella parte comunale di Montescudaio, sversando sui laghetti che si trovano lungo la provinciale. Una famiglia è stata allertata per le difficili condizioni meteo.Si sono verificati due eventi franosi: il primo ha interrotto la via vicinale di Fonte Marina (la frana è stata già rimossa) mentre una piccola frana insiste in località Fiorino.Chiusa la vecchia strada comunale per Guardistallo per una frana in località ‘I Prati’. L’amministrazione comunale prosegue nel monitoraggio del flusso del fiume Cecina e del territorio”.

Aggiornamento Comune di Cecina via social: “Via Guerrazzi resta chiusa all’altezza delle Gorette, si raccomanda il rispetto dei divieti che è per la vostra incolumità. Un albero è caduto in via Sforza. Stiamo lavorando alla rimozione e alla verifica di altre piante. Il fiume ha superato il secondo livello di guardia e si attende il passaggio della piena. E’ stato aperto il COC Centro Operativo Comunale. Operai e volontari di protezione civile sono al lavoro sul territorio da questa notte per risolvere le criticità.

Per segnalazioni relative all’emergenza (alberi caduti, smottamenti, allagamenti, persone isolate) i numeri da chiamare sono:

0586611255 – 0586630977 – 0586681923″.

