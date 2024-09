Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo San Vincenzo e Castagneto: “Furia di acqua e fango”.

Maltempo San Vincenzo e Castagneto Carducci, il giorno dopo il violento nubifragio che a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 23 settembre ha devastato i territori di San Vincenzo e Castagneto Carducci, lungo la costa livornese.

Mentre continuano le ricerche di nonna e nipotino di pochi mesi che si trovavano nell’abitazione travolta dalla piena del torrente a Montecatini Val di Cecina.

“Furia di acqua e fango”, la definisce Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci, in prima linea come Paolo Riccucci, sindaco di San Vincenzo, tutta la notte e oggi martedì 24 settembre al lavoro anche per la conta dei danni.

Protezione civile toscana al lavoro tutta la notte. Livorno in aiuto dei Comuni colpiti. Sindaco Luca Salvetti: “Questa volta la perturbazione ha colpito duro nella zona tra Castagneto Carducci e San VincenzoLa Protezione Civile del Comune di Livorno si è attivata per organizzare un sostegno alle amministrazioni e alle realtà più colpite e sta già raggiungendo la zona”.

Persone e campeggi evacuati. Centinaia utenze senza elettricità. Scuole chiuse. Coc attivati. Allagate anche le vigne dei preziosi vini bolgheresi con la vendemmia ancora in corso e con i danni eventuali ancora in corso di valutazione.

Subito l’aggiornamento martedì 24 settembre di Eugenio Giani: “Ci sono al momento due dispersi e tutta la notte è proseguito il lavoro del nostro sistema di Protezione Civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia, grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi.

Tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina sono caduti fino a 226mm di pioggia in 6 ore, superiore a quello che piove in media nell’intero mese più piovoso. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa”.

Sindaca Scarpellini: “221 mm di pioggia in poche ore, ma soprattutto 76 mm in trenta minuti. Mai nel tempo è stato registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Una furia di acqua e fango.

Abbiamo terminato i tantissimi interventi di urgenza, grazie al lavoro indefesso di tutti coloro che hanno prestato la loro opera di soccorso, per chiudere le strade, salvare e sfollare le persone e gli animali, liberare dall’acqua. Grazie infinite.

Tra poche ore, con la luce del sole, conteremo i danni. Saranno pesanti, ma nessuna vita si è persa. Questo è ciò che più conta”.

Sindaco Riccucci: “Dopo una lunga notte di lavoro che ha visto impegnati nelle varie zone colpite dal tremendo nubifragio di ieri Croce Rossa, Misericordia, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operai del Comune di San Vincenzo, il personale delle squadre esterne sta provvedendo a togliere gli accumuli di detriti che si sono depositati lungo le strade, coprendo le buche prodotte dalla forza dell’acqua.

Si invitano i cittadini a prestare 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e a guidare con la 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝗽𝗿𝘂𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮”

Il sindaco Paolo Riccucci con l’assessore ai lavori pubblici Alessio Landi e il personale dell’ufficio Lavori Pubblici in sopralluogo con i Vigili del Fuoco di Piombino alla scuola secondaria di primo grado per valutare la situazione ed eventuali danni causati dalle piogge di ieri.

“Ricordiamo che a seguito dell’attivazione del 𝗖𝗼𝗰 (Centro operativo comunale) è possibile segnalare emergenze e criticità al numero di telefono 346/5038781”

Durante la notte Giani: “Vi aggiorno sul forte maltempo che ha colpito la costa centrale della Toscana.

Sono interrotte due strade provinciali a Castagneto Carducci con problemi al ponte sul fosso di Bolgheri. Alcune strade nei pressi del torrente Sterza sono chiuse al traffico.

I tecnici di Enel stanno lavorando per riattivare le circa 700 utenze rimaste senza elettricità.

Sul fiume Cecina la piena sta transitando a Cecina senza criticità.

Nelle prossime ore previste precipitazioni in attenuazione. Era dal 1928 che a Castagneto Carducci non si registrava una perturbazione così intensa.

Ringrazio tutto il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana sempre operativo con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia impegnati senza sosta.

Abitazioni e campi allagati, fiumi e fossi del reticolo minore esondati o al limite di esondazione che preoccupano ogni volta che riprende a piovere”.

Tra Castagneto Carducci, Bolgheri e Donoratico la situazione è critica.

Sandra Scarpellini durante le ore di nubifragio: “Stiamo verificando che i piani di emergenza delle strutture ricettive siano attuati di campeggi e villaggi turistici che sono ancora in piena attività. Al momento abbiamo spostato con la collaborazione dei proprietari gli ospiti di un agricampeggio roulotte e camper nella nuova piazza del mercato”.