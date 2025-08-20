Maltempo, sulla costa l’allerta meteo è diventata arancione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tempo in ulteriore peggioramento in Toscana dal pomeriggio di oggi (20 agosto) con temporali anche di forte intensità che inizialmente interesseranno le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe di tutta la regione, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice arancione a partire dalle 18 di oggi fino alle 2 di domani per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Dalle 2 di domani, per gli stessi motivi di rischio, l’allerta diventa di colore giallo su tutta la Toscana.

I primi effetti sono state una intenza linea temporalesca attiva sulle province di Pistoia, Prato, parte di Firenze e sulla costa nord tra Carrara, Massa e Viareggio.

Il sistema regionale di protezione civile della Toscana è in allerta e pronto a intervenire in caso di necessità.

Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.