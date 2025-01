Prefetta Scaduto: “Sono stati momenti di grande commozione e per questo vi ringrazio. La memoria può essere coltivata solo attraverso le storie individuali di chi di quei tragici eventi è stato protagonista e che non dobbiamo mai smettere di onorare con gratitudine. Solo così la memoria diventa collante e anticorpo sociale, esempio virtuoso da cui trarre energia per fronteggiare le sfide del presente”.

Medaglie d’onore in Toscana: cerimonia consegna in prefettura

Due le medaglie,ritirate dai loro familiari, concesse ai militari deceduti di questa provincia: Burgalassi Ilio, deportato dal 3 gennaio 1943 al 5 luglio 1945 nel campo di concentramento Stalag VII -A, situato a nord della città di Moosburg, nel sud della Baviera, e RosatiCirillo, deportato nel campo di concentramento STALAG XI B a Fallingbostel (Bassa Sassonia) dall’11/09/1943 al 30/08/1944.

La consegna si è svolta nell’ambito della cerimonia tenutasi per la Giornata della Memoria che ha visto la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, dei rappresentanti di Anpi ed Anppia , di Istoreco e della Comunità Ebraica di Livorno. Altresì, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale- Ambito territoriale Provinciale Ufficio VIII Livorno, la cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e docenti dell’Istituto comprensivo Micali di Livorno per un emozionante contributo musicale. Inoltre, è stata ospite la professoressa Giuliana Menasci, che ha narrato la storia di allontanamento da Livorno per sfuggire alle deportazioni e la giornalista Rai Vera Paggi, con un intervento sul suo libro ‘La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno poté salvare”.

Prefetto Dionisi:”La Giornata della Memoria non è soltanto un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per riflettere sul passato e assumere un impegno per il futuro. Ricordare le atrocità della Shoah non è un atto di mera rievocazione storica. È un dovere morale, un esercizio di consapevolezza collettiva che ci impone di non dimenticare le sofferenze, le ingiustizie, e il coraggio di milioni di uomini, donne e bambini che furono vittime dell’odio e dell’intolleranza.

Livorno, città di tradizioni aperte e solidali, ha sempre incarnato i valori di inclusione e rispetto. Questa città, che ha accolto nei secoli culture diverse, è un simbolo di quanto sia possibile convivere nella diversità. Ed è proprio in nome di questi valori che oggi siamo chiamati a ricordare, per impedire che si ripetano le terribili pagine del passato.

Tuttavia, ricordare non è sufficiente se non accompagniamo la memoria con l’azione. Viviamo in tempi in cui i semi dell’intolleranza e dell’odio continuano a manifestarsi sotto nuove forme. I fenomeni di discriminazione, di antisemitismo e di razzismo nonappartengono soltanto al passato: sono ferite aperte nella società contemporanea. Sta a noi, come comunità e come individui, contrastare ogni atteggiamento che metta a rischio i diritti fondamentali di ogni persona.