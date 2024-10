Getting your Trinity Audio player ready...

Nubifragio in Toscana: strade come fiumi. Salvate 15 persone

Nubifragio in Toscana, una notte di paura nei territori di Cecina, Rosignano Marittimo, provincia di Livorno, Riparbella, Castellina Marittima, sott’acqua la frazione Le Badie, Santa Luce, Montescudaio, e Terricciola, nel Pisano: torrenti e canali sono tracimati interessando strade e abitazioni.

Strade come fiumi. Auto trascinate dall’acqua e gli occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco.

Quindici persone salvate dai vigili del fuoco.Vigili del fuoco

sabato 26 ottobre mattina: “Da stanotte squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nei territori di Pisa e Livorno per interventi connessi alle forti piogge. Criticità a Cecina, Castellina Marittima e Riparbella, dove le squadre hanno soccorso 15 persone minacciate dall’innalzamento del livello dell’acqua dovuto all’esondazione di alcuni canali, prosciugamenti aree allagate e taglio di piante pericolanti”.

In particolare, si spiega dal comando di Pisa dei vigili del fuoco, gli interventi immediati di soccorso hanno consentito il salvataggio di 15 persone recuperate dai tetti delle auto o da canali dove erano state trascinate.

“A Riparbella 120 mm di pioggia caduti nelle ultime tre ore, superiore alla media di un intero mese”. Lo ha scritto sui social il governatore toscano Eugenio Giani riguardo alle forti precipitazioni che nella notte hanno interessato il Pisano. Sempre in provincia di Pisa, riferisce Giani, a Casciana Terme Lari caduti in meno di un’ora 50mm di pioggia.

L’allarme nella notte di Lia Burgalassi, sindaca di Cecina: “In pochi minuti le ingenti precipitazioni hanno allagato Cedrino, Vallescaia, via Aldo Moro, via Pasubio, i sottopassi di via Cassola, via Guerrazzi, via Roma, via Pasubio. Stiamo effettuando gli interventi dando priorità alla sicurezza delle persone”.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, nella notte: Interventi in corso del sistema di Protezione Civile e Vigili del Fuoco tra Cecina, Castellina Marittima e Rosignano per allagamenti causati dalle intense precipitazioni. Linea temporalesca in movimento verso nord nelle prossime ore. Situazione fiumi: Cecina a Steccaia in diminuzione, previsto il transito del colmo di piena alla foce nelle prossime ore. Tora in diminuzione a Collesalvetti. Cascina a Ponsacco al primo livello in diminuzione. Fine oltre il secondo livello a Castellina Marittima. Nessuna criticità lungo l’Arno”.

Provincia di Livorno sabato 26 ottobre mattina: maltempo SITUAZIONE STRADE PROVINCIALI in zona Cecina. Intorno alle ore 2 è esondato il fiume Fine in Loc. Badie. Srt 206 interrotta. Sp39 tratto Vada Cecina in chiusura per detriti e limo sulla carreggiata, sp11ter in chiusura per detriti e limo sulla carreggiata. Sp206 tratto da loc. Ovo fino alle Badie in chiusura per allagamento/detriti. Sp13 zona via Belvedere allagata.

Salvatore Neri, sindaco di Riparbella: “A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista.

Non mettetevi in viaggio se non per estrema necessità, massima attenzione e cautela. L’unica strada parzialmente praticabile da e verso Cecina è via per Montescudaio, tagliando per via del Felciaione e proseguendo per il ponte della Steccaia. La provinciale 13 via del Commercio (Bastione) è chiusa e per eventi franosi in corso. La Salaiola, dalla Melatina a San Martino è chiusa, chiusa anche da San Martino a Palazzi

Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68.

Squadre del Comune e delle associazioni di volontariato sono al lavoro sul territorio. I mezzi pesanti sono a lavoro per liberare la viabilità principale. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva e per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305. Abbiamo ricevuto tutte le segnalazioni e interveniamo appena possibile, a partire dalle situazioni in cui ci sono rischi per l’incolumità delle persone. Il comune è aperto e se siete in paese e avete necessità potete venire qui. Vi invito a fare attenzione. Mantenete la calma e mettetevi al riparo da ulteriori pericoli. I mezzi di soccorso e di protezione civile sono sempre al lavoro sulle strade. Fortunatamente non risultano persone ferite.

Il territorio di Riparbella è stato duramente colpito questa notte, permangono criticità: si raccomanda la massima attenzione, stare lontani dai corsi d’acqua e dalle zone allagate, sono ancora possibili smottamenti e cedimenti”.

Comune di Montescudaio: 𝗔𝗟𝗟𝗔𝗚𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗜 𝗔 𝗙𝗜𝗢𝗥𝗜𝗡𝗢. Non transitare lungo le strade allegate. Fare attenzione anche alle zone dove l’acqua si è ritirata: il fondo stradale potrebbe essere indebolito”

Comune di Terricciola: “La forte pioggia ha causato frane e allagamenti sul territorio comunale.

– In via della Cascina, in località Le Case, direzione Chianni, la strada non è percorribile causa straripamento del fosso a bordo strada e parziale rottura dell’argine.

– Allagamenti e strada pericolosa anche all’altezza dell’Agraria Puccioni, località Fraschetta. Non percorrere questa strada per alcun motivo.

– Frane in via della Cascina, in località Le Case, subito dopo la fine dell’agglomerato di abitazioni.

È stata allertata la Protezione civile.

Si raccomanda ai cittadini non spostarsi per alcun motivo nelle zone indicate”.