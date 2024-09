Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Nuova allerta meteo di codice giallo sulla Toscana, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana, sulle valli del Serchio, del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese e del Reno, sulla Romagna toscana e sull’Etruria (sia costa che interno) per venerdì 27 settembre.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore che nelle zone settentrionali della regione è valida dall’inizio della giornata di venerdì 27 settembre fino alle 14, mentre per la zona dell’Etruria inizia a partire dalle ore 8 del mattino e si protrae fino alle ore 18. La Romagna toscana sarà invece interessata da un’allerta per vento forte, con fenomeni attesi dalle ore 21 di oggi, giovedì 26 settembre, fino alle ore 7 di domani.

La Toscana è interessata da un flusso umido di correnti occidentali e domani l’instabilità meteorologica aumenterà per il veloce transito di una perturbazione. Già dal 26 settembre sono previste precipitazioni sparse e rovesci, più probabili sulle province di Massa-Carrara e Lucca.

Il 27 settembreisono attese piogge più frequenti e probabili nella prima parte della giornata sulle zone di nord-ovest, precipitazioni a carattere sparso, più intense sui rilievi, sono invece previste nell’interno a partire dal pomeriggio. Venerdì 27 settembre saranno possibili temporali su tutta la regione, in particolare nelle zone interne.

Venti meridionali soffieranno con forza in particolare sui crinali appenninici e nelle zone sottovento (fino a 60-80 km/h), possibilità che raggiungano gli 80-100 chilometri all’ora in serata. La situazione andrà attenuandosi e dal tardo pomeriggio del 27 aumenteranno i venti da ovest sull’Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale a nord dell’isola d’Elba.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.