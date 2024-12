Getting your Trinity Audio player ready...

Operaio muore sul lavoro: travolto da una catasta di tronchi d’albero.

Un operaio di 48 anni è morto mercoledì 4 dicembre a Fontaniva, Padova, nella frazione di San Giorgio in Brenta, travolto da una catasta di grossi tronchi d’albero che avrebbe improvvisamente ceduto.

Per l’uomo, originario della provincia di Lucca, dipendente di una ditta toscana, che in quel momento era intento a tagliare un altro tronco, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118.

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti anche i carabinieri di Cittadella e lo Spisal di Camposampiero per i relativi accertamenti.

Flai Cgil Toscana, Flai Cgil Lucca e Cgil Lucca: “Apprendiamo dalla stampa che stamani mattina un operaio del settore forestale, residente a Capannori (Lu), è stato travolto da una catasta di tronchi mentre stava lavorando per conto di una ditta toscana a Fontaniva (Padova), ed ha perso la vita. La Flai Cgil Toscana, la Flai Cgil Lucca e la Cgil Lucca esprimono il proprio cordoglio alla famiglia e ai suoi compagni di lavoro. Spetterà alla magistratura accertare la dinamica e le responsabilità, ma per noi l’aspetto centrale è un altro: per quanto tempo ancora saremo costretti a piangere le vittime di questo massacro quotidiano? Perché, nonostante gli avanzamenti tecnologici, le morti sul lavoro continuano ad aumentare? C’è una responsabilità politica ed istituzionale che non può essere elusa, chi ha assunto l’onere di governare il nostro paese cosa sta facendo per interrompere questo stillicidio?”