Quota neve a 300 metri nella Toscana orientale: in azione spalaneve e spargisale

Il governatore Eugenio GIani: "Bisogna prestare attenzione alla guida e rispettare l'obbligo di dotazioni invernali"

REDAZIONE
Quota neve a 300 metri nella Toscana orientale (foto Telegram Eugenio Giani)
FIRENZE – Come da allerta meteo la neve è arrivata in molte zone della Toscana, soprattutto orientale.

La quota neve, questa mattina, è a 300 metri e localmente anche a quote inferiori.

“Si raccomanda – scrive il governatore Eugenio Giani – di prestare attenzione alla guida e l’obbligo di dotazioni invernali. Sono in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale“.

La Sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala neve in atto sui rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni del Mugello e Alto Mugello, a 300 metri nelle zone di Calenzano e Fiesole, 200 metri nella zona Barberino di Mugello.

Il calo delle temperature favorisce la formazione di ghiaccio e il consigliere della Città Metropolitana delegato alla Protezione civile Massimo Fratini raccomanda prudenza alla guida ricordando l’obbligo delle dotazioni invernali.

Personale e mezzi della Ppotezione civile e della viabilità della Città Metropolitana stanno operando sulla viabilità di competenza per garantire la percorribilità.

Allerta gialla per rischio neve in vigore fino alla serata del 6 gennaio nelle zone Arno-Valdarno Superiore, Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pistoiese (dove nevica sulle alture di Lamporecchio da questa mattina), Mugello-Val di Sieve e Romagna-Toscana.

Nevica anche sulle colline livornesi da questa mattina. 

Sta nevicando alla Valle Benedetta e la protezione civile del Comune si sta attrezzando con il volontariato per spargere il sale sulle strade in caso di eventuale abbassamento delle temperature (come previsto dal piano di protezione civile).

L’invito è di prestare la massima attenzione alla guida.

La situazione è monitorata in attesa del bollettino della protezione civile regionale che sarà emesso intorno alle 13. 

© Riproduzione riservata

