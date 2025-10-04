15 C
Firenze
lunedì 6 Ottobre 2025
San Francesco patrono d’Italia, tra valori universali e riconoscimento nazionale

Oggi si celebra il poverello d'Assisi figura di pace, fraternità e dialogo. Dal prossimo anno il 4 ottobre tornerà festa nazionale

Cronaca
FIRENZE – Oggi (4 ottobre) l’Italia celebra San Francesco d’Assisi, patrono della Nazione e figura universale di pace, fraternità e dialogo.

I valori francescani del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’amore verso il prossimo appaiono oggi più che mai attuali.  Essi rappresentano un monito a ricordare le responsabilità di ciascuno e le conseguenze delle proprie azioni, richiamando all’importanza di una convivenza basata sulla giustizia e sulla fratellanza.

La ricorrenza assume quest’anno un significato particolare: a partire dal prossimo anno, infatti, il 4 ottobre sarà riconosciuto ufficialmente come festa nazionale, occasione per rendere omaggio a quei principi universali che appartengono al patrimonio culturale e spirituale dell’Italia.

Si tratta di un passo importante che rafforza il legame del paese con uno dei suoi più grandi testimoni di fede, cultura e umanità, e che invita a riflettere sulla necessità di costruire comunità solidali e inclusive nel segno della pace e della fraternità.

