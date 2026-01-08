Temperature polari in tutta la Toscana: -12 al Passo delle Radici. Neve anche su Siena

FIRENZE – Prosegue l’allerta ghiaccio fino alle 12 di oggi (8 gennaio) ed è una mattinata di freddo intenso intutta la Toscana.

Temperature polari nella notte si sono registrate al Passo delle Radici (-12), Pieve Santo Stefano (-9,5), Montopoli (-6,2) e Firenze (-4,4). Neve è caduta anche su Siena, imbiancando piazza del Campo.

Una fitta precipitazione nevosa iniziata poco prima dell’alba ha rapidamente imbiancato i tetti, e le principali arterie cittadine, trasformando il paesaggio urbano in una suggestiva cartolina invernale. Tuttavia, l’abbassamento repentino delle temperature ha causato l’immediata formazione di ghiaccio sul selciato, rendendo pericolosa la circolazione sia pedonale che veicolare, specialmente nei tratti in pendenza del centro storico.

A fronte di questa situazione d’emergenza, il Comune di Siena ha emesso un’ordinanza urgente disponendo la chiusura per l’intera giornata odierna di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario per evitare disagi e rischi durante gli spostamenti degli studenti e del personale scolastico. Analogamente, Palazzo Pubblico ha comunicato la sospensione delle attività anche per i centri anziani e i centri per disabili, al fine di tutelare le fasce più fragili della cittadinanza dal rischio di cadute e infortuni legati al gelo.

Sul fronte della viabilità, le squadre degli operai comunali e i mezzi spargisale sono entrati in funzione fin dalle prime ore del mattino per liberare i passaggi principali e le strade di accesso agli ospedali e ai servizi essenziali. Sebbene non si registrino al momento criticità bloccanti o incidenti di rilievo nelle zone limitrofe, l’amministrazione ha raccomandato vivamente di limitare l’uso dei mezzi privati e di procedere con estrema cautela. La Protezione Civile resta in allerta per monitorare l’evoluzione del meteo nelle prossime ore, con particolare attenzione alla tenuta dei marciapiedi e delle strade secondarie dove il ghiaccio potrebbe persistere a causa delle temperature ancora vicine allo zero.

I mezzi operativi della protezione civile regionale sono sulle strade regionali

. Il governatore, Eugenio Giani, raccomanda prudenza alla guida, ricordando che l’allerta gialla in corso per rischio ghiaccio su tutta la Toscana è valida fino alle 12.