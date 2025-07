Temporali, grandine e vento forte: la Regione dirama l’allerta gialla

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di codice giallo valida per tutta la Toscana nella giornata di domani (28 luglio). L’avviso, diramato dalla Sala operativa unificata, sarà in vigore dalle prime ore del giorno fino alle 20, a causa del transito di una perturbazione che porterà precipitazioni e temporali sparsi.

Secondo le previsioni, oggi si registreranno soltanto rovesci isolati e temporali pomeridiani sulle aree montuose, ma il peggioramento significativo è atteso domani. Le piogge, a carattere prevalentemente temporalesco, inizieranno a interessare la costa settentrionale e le zone nord-occidentali nella notte e al primo mattino, per poi estendersi progressivamente al resto della regione.

I fenomeni più intensi e frequenti colpiranno le zone costiere centro-settentrionali, l’area nord-ovest e i settori appenninici, con possibili colpi di vento e forti grandinate. In serata è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni, che si concentreranno soprattutto lungo le zone appenniniche orientali.

Per ulteriori dettagli e per conoscere i comportamenti da adottare in base al rischio, la Regione Toscana invita i cittadini a consultare la sezione Allerta Meteo sul portale ufficiale.