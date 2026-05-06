Temporali in tutta la Toscana, fiumi sorvegliati speciali. Allagamenti e alberi caduti a Firenze

FIRENZE – Il maltempo picchia duro in tutta la Toscana.

Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il nord della Toscana soprattutto le province di Pistoia, Prato, e Lucca. Oltre 110 i milimetri di pioggia cumulati caduti a Marliana, 109 a Montemurlo.

Nelle prossime tre ore precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia.

La situazione dei fiumi è sotto controllo con il sistema di protezione civile: l’Ombrone Pistoiese è al secondo livello a Pontelungo, al primo livello a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano, il Bisenzio è al primo livello a San Piero a Ponti, il Brana ad Agliana è al primo livello, il Pescia a Montecarlo è al primo livello.

Sono proseguite le operazioni dei vigili del fuoco del comando di Firenze durante la notte per interventi legate al maltempo con quattro interventi per danni da acqua, 11 per alberi e rami pericolanti.

⁠Tra questi si segnala la caduta sulla sede stradale di un pino nel comune di Firenze in via Giorgio Pasquali dove la squadra ha operato per alcune ore per la rimozione. Dall’evento sono rimaste danneggiate quattro vetture che si trovavano parcheggiate sulla pubblica via.

In via Reginaldo Giuliani alla primaria Don Minzoni, i vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per aspirare l’acqua dal voluminoso livello interrato della scuola, dove per un guasto non sono partite le pompe di aspirazione automatizzate.

Si segnala anche l’intervento di una squadra per l’incendio di un gruppo elettrogeno per l’illuminazione di un cantiere nel comune di Firenze in via del Campo d’Arrigo, per il quale sono in corso le indagini.

Alle 4,30 sempre i vigili del fuoco si sono attivati per un incidente stradale nel tratto autostradale A1 al chilometro 265 nord dopo la galleria Le Croci, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante, che è stato poi risolto dal personale di Autostrade.