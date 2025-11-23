9.1 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Tornano i temporali, una giornata con l’allerta gialla in tutta la regione

Codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. Previsto vento forte sull'Appennino e mare mosso

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Tornano i temporali, una giornata con l'allerta gialla in tutta la regione (foto elaborata da Chat Gpt)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo una mezza domenica di tregua torna il maltempo in Toscana. 

Piogge e temporali sono infatti in arrivo su tutta la Toscana. Dalla serata di oggi (23 novembre), ma soprattutto nella giornata di domani una nuova perturbazione interesserà la Toscana con piogge anche molto abbondanti in arrivo specie sul versante nord ovest.

In questo scenario la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana.

L’intensificazione delle piogge è prevista fra domenica e lunedì con temporali su tutto il nord ovest e sull’appennino pistoiese e pratese. Dalla mattina di domani le precipitazioni si estenderanno anche sul resto della regione dove comunque risulteranno meno persistenti.

Domani possibili raffiche di vento anche fino a 70 chilometri all’ora sottovento all’Appennino e mari mossi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo

© Riproduzione riservata

