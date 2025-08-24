30 C
Traffico intenso ma regolare per il grande controesodo d’estate

I dati Anas: nel weekend sull'Aurelia a Grosseto sono stati registrati 64488 veicoli. In provincia di Pisa, a Vecchiano, i transiti sono stati 51946

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Traffico intenso ma regolare per il grande controesodo d'estate (foto Anas)
1 ' di lettura
FIRENZE – Si avvia alla conclusione il primo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane). I transiti complessivi hanno superato i 24 milioni di veicoli, di cui oltre 17,5 milioni tra venerdì (22 agosto) e sabato e 6,6 milioni fino a mezzogiorno di oggi. Nonostante i flussi imponenti, non si sono registrate particolari criticità.

I dati nazionali

L’aumento maggiore rispetto al weekend di Ferragosto si è registrato nella giornata di venerdì (+7,1% medio sulla rete Anas). Sabato il traffico è rimasto stabile (+0,4%), mentre oggi i flussi risultano tendenzialmente in linea con la domenica precedente.

L’A2 Autostrada del Mediterraneo si conferma tra i tratti più congestionati, con volumi in forte crescita, mentre in Sicilia la A19 e nell’area romana il Grande Raccordo Anulare hanno registrato centinaia di migliaia di transiti.

Il focus sulla Toscana

Anche la Toscana ha visto un traffico intenso, soprattutto lungo la direttrice tirrenica della SS1 Aurelia.

A Grosseto sono stati registrati 64488 veicoli nel weekend. In provincia di Pisa, a Vecchiano, i transiti sono stati 51.946.

Numeri significativi che testimoniano come la costa toscana, in particolare quella meridionale e quella versiliese, resti tra le mete più battute dai vacanzieri sia in ingresso che in uscita.

La regione ha retto bene l’impatto del controesodo, senza particolari criticità segnalate. In previsione del rientro massiccio di fine agosto e in vista del prossimo weekend, Anas invita comunque i viaggiatori a pianificare gli spostamenti consultando la pagina dedicata all’esodo estivo sul sito stradeanas.it

© Riproduzione riservata

