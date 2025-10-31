20.5 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Truffa nel fotovoltaico, 6mila vittime in tutta Italia: sequestrato e bloccato un sito internet

La Finanza ha individuato un gruppo criminale transnazionale che adottava lo schema Ponzi promettendo alti rendimenti finanziati con nuovi investitori

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Guardia di Finanza Oristano
Foto Sala Stampa Gdf
AREZZO – La truffa del fotovoltaico interessa anche Arezzo e la Toscana. 

La Guardia di Finanza e la Polizia di Stato hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario.

Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pubblico ministero dott. Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna.

Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni operative sicurezza cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa.

L’operazione ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale tipica del network marketing multi level dedito alla consumazione di un numero indeterminato di truffe, perpetrate in danno anche di persone fragili, tipicamente attinenti al cosiddetto schema Ponzi (modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi investitori, a loro volta vittime della truffa).

La proposta green di investimenti nel settore delle energie rinnovabili non prevedeva l’installazione di impianti fisici presso le proprie abitazioni, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in energy point. Le somme investite erano tuttavia vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria.

Si stima che siano circa 6mila e persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori ad investire sul portale, generando un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro.

La procura di Bologna ha disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo del portale www.voltaiko.com e di tutti i rapporti finanziari riconducibili alle società coinvolte e agli indagati, da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Nel corso delle perquisizioni è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d’oro e documentazione di rilevante interesse investigativo.

© Riproduzione riservata

