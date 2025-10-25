18.9 C
Firenze
sabato 25 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Via agli incontri itineranti per illustrare il piano faunistico venatorio

Le novità saranno presentate con appuntamenti sul territorio a cui sarà possibile collegarsi anche on line

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Via agli incontri itineranti per illustrare il piano faunistico venatorio
Via agli incontri itineranti per illustrare il piano faunistico venatorio (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo l’adozione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr), prende il via la sua presentazione sul territorio e la fase di partecipazione.

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, promuove un programma di incontri territoriali per illustrare e approfondire i contenuti del piano, lo strumento di programmazione che definisce le linee guida per la gestione e la tutela della fauna selvatica e per la pianificazione dell’attività venatoria sul territorio regionale.

Gli incontri, aperti agli amministratori locali, alle associazioni di categoria, ai portatori di interesse e ai cittadini, si svolgeranno sia in presenza che online, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione e condivisione.

Il link per partecipare on-line è questo, unico per tutti gli incontri.

Di seguito il calendario con i luoghi e gli orari degli incontri

Lunedì 27 ottobre: ad Aulla alle 10, Unione dei Comuni della Lunigiana, Via Gandhi, 8; Castelnuovo Garfagnana alle 14, Unione dei Comuni della Garfagnana, Via Vittorio Emanuele, 9. Martedì 28 ottobre a Santa Luce alle 10 in sala polivalente B. Niccolini, belvedere Menichini (dietro a palazzo comunale); a Bibbona alle 14 a palazzo comunale in via Clombo 1. Mercoledì 29 ottobre a Borgo San Lorenzo alle 10 Sede Unione dei Comuni, via Palmiro Togliatti 45; Poggibonsi alle 15 Centro culturale Accabì Hospital Burresi, via G. Carducci 1 terzo piano; Giovedì 30 ottobre Arcidosso alle 10 Sede Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, località Colonia; Poppi alle 15 Sede Distaccata Unione dei Comuni del Casentino località pianacci 25/c. Venerdì 31 ottobreVernio alle 11 Palazzo Comunale, piazza del Comune 20 e a San Marcello Pistoiese alle 15 a palazzo comunale, via Pietro Leopoldo 24

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.9 ° C
20.2 °
18.4 °
66 %
5.7kmh
75 %
Sab
19 °
Dom
19 °
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2016)ultimora (1422)vid (288)tec (70)sport (65)Lav (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati