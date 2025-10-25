Via agli incontri itineranti per illustrare il piano faunistico venatorio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dopo l’adozione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale (Pfvr), prende il via la sua presentazione sul territorio e la fase di partecipazione.

La Regione Toscana, in collaborazione con Anci Toscana, promuove un programma di incontri territoriali per illustrare e approfondire i contenuti del piano, lo strumento di programmazione che definisce le linee guida per la gestione e la tutela della fauna selvatica e per la pianificazione dell’attività venatoria sul territorio regionale.

Gli incontri, aperti agli amministratori locali, alle associazioni di categoria, ai portatori di interesse e ai cittadini, si svolgeranno sia in presenza che online, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione e condivisione.

Il link per partecipare on-line è questo, unico per tutti gli incontri.

Di seguito il calendario con i luoghi e gli orari degli incontri

Lunedì 27 ottobre: ad Aulla alle 10, Unione dei Comuni della Lunigiana, Via Gandhi, 8; Castelnuovo Garfagnana alle 14, Unione dei Comuni della Garfagnana, Via Vittorio Emanuele, 9. Martedì 28 ottobre a Santa Luce alle 10 in sala polivalente B. Niccolini, belvedere Menichini (dietro a palazzo comunale); a Bibbona alle 14 a palazzo comunale in via Clombo 1. Mercoledì 29 ottobre a Borgo San Lorenzo alle 10 Sede Unione dei Comuni, via Palmiro Togliatti 45; Poggibonsi alle 15 Centro culturale Accabì Hospital Burresi, via G. Carducci 1 terzo piano; Giovedì 30 ottobre Arcidosso alle 10 Sede Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, località Colonia; Poppi alle 15 Sede Distaccata Unione dei Comuni del Casentino località pianacci 25/c. Venerdì 31 ottobre a Vernio alle 11 Palazzo Comunale, piazza del Comune 20 e a San Marcello Pistoiese alle 15 a palazzo comunale, via Pietro Leopoldo 24