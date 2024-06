Getting your Trinity Audio player ready...

17’Cambio’ a Castelfiorentino, nasce il nuovo polo culturale nel centro storico.

Con Banksy tra le mostre permanenti.

Inaugurato il nuovo polo culturale “che si apre alle arti creando sinergie e occasioni di incontro”.

A inaugurare il nuovo polo la neo sindaca di Castelfiorentino Francesca Gianni.

‘Cambio’ a Castelfiorentino “restituisce alla città l’edificio ottocentesco affacciato su Corso Matteotti, rimasto a lungo inutilizzato dopo aver ospitato il Cinema Puccini: duemila metri quadrati, suddivisi su quattro piani che dal martedì alla domenica, accoglieranno i visitatori con un’offerta culturale ampia e di qualità proponendosi come centro multifunzionale. Un progetto che già dal nome invita a una visione dinamica del sapere, tra passato e futuro, tra contaminazioni e sperimentazioni”

Al primo piano accoglierà i visitatori una mostra di respiro internazionale: ‘Banksy. Nascita di un mito’, prodotta da Opera Laboratori e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marzian

Al secondo piano, un salone di 400 metri quadrati conserva ed espone una selezione di 46 opere della Collezione d’arte di Banca Cambiano 1884: un affascinante percorso tra capolavori, dal Duecento a oggi, toscani e non, fondi oro e bassorilievi, maioliche e ceramiche, dipinti e sculture.

Francesca Gianni, sindaca di Castelfiorentino: “Con Cambio, Castelfiorentino rinnova la propria offerta culturale e si arricchisce di un punto di riferimento culturale. Accanto al Museo di Arte Sacra e al Museo Benozzo Gozzoli, d’ora in poi ci sarà anche un nuovo indirizzo per chi ama scoprire le espressioni artistiche del territorio e non solo. Sono certa che ‘Cambio’ diventerà un volano per la crescita culturale della città, con ricadute positive per il suo potere attrattivo nei confronti di un turismo consapevole e di qualità”.

Progetto “fortemente voluto per celebrare i 140 anni di Banca Cambiano 1884 ed Ente Cambiano, che ha visto il restauro degli spazi che un tempo ospitavano un cinema, in un’area multifunzionale di quattro piani dedicata alle arti e alla cultura”.

All’inaugurazione il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la neo sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì; oltre a Paolo Regini, Presidente di Banca Cambiano 1884 ed Ente Cambiano; Ennio Furesi, direttore Ente Cambiano; Francesco Bosio, direttore generale di Banca Cambiano 1884; Stefano Antonelli, curatore della mostra ‘Banksy. Nascita di un mito’; Serena Nocentini, direttrice scientifica Centro culturale Cambio.