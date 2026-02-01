Carnevale in Toscana 2026, i cinque eventi da non perdere

TOSCANA – Satira, creatività e tradizione tornano protagoniste con il Carnevale in Toscana 2026, uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale. Tra la fine di gennaio e il mese di febbraio, la regione si anima con sfilate, carri allegorici ed eventi diffusi che coinvolgono città costiere, borghi storici e piazze dell’entroterra, richiamando ogni anno migliaia di visitatori.

Il volto più noto del Carnevale toscano è quello del Carnevale di Viareggio, nato nel 1873 e diventato nel tempo uno dei più celebri d’Italia. I grandi carri di cartapesta, frutto di mesi di lavoro dei maestri carristi, sfilano lungo il lungomare affrontando con ironia e linguaggio allegorico i temi dell’attualità. La satira resta il tratto distintivo di una manifestazione capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Nel cuore della Valdichiana, il Carnevale di Foiano della Chiana rappresenta invece la dimensione più antica della festa. Considerato il carnevale più antico d’Italia, è una sfida storica tra i quattro rioni del borgo, che per cinque domeniche consecutive portano in scena carri allegorici, mascherate e musica. Il rogo del Re Giocondo, rito conclusivo, conserva un forte valore simbolico legato al ciclo delle stagioni.

Atmosfere più teatrali caratterizzano il Carnevale dei Figli di Bocco a Castiglion Fibocchi, dove oltre duecento figuranti in costumi barocchi e maschere artigianali trasformano il borgo medievale in un palcoscenico a cielo aperto. In Maremma, il Carnevale Follonichese continua a distinguersi per la competizione tra rioni, unendo satira, musica e temi sociali, mentre il Carnevale Santacrocese, a Santa Croce sull’Arno, è noto per l’elevata qualità artigianale dei costumi, spesso realizzati in pelle, materiale simbolo del territorio.

Il Carnevale è anche un momento profondamente legato alla tradizione gastronomica. In tutta la Toscana, questo periodo coincide con la preparazione dei dolci tipici: cenci, frappe e chiacchiere accompagnano le feste insieme alle frittelle di riso, diffuse soprattutto nelle zone interne. Ricette semplici, legate alla cultura contadina, che continuano a essere protagoniste sulle tavole e nelle sagre locali.

Il Carnevale in Toscana 2026 si conferma così come un mosaico di tradizioni diverse ma complementari.