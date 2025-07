Dieci sagre toscane da non perdere tra luglio e agosto 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate toscana torna a riempirsi di gusto e tradizione con un ricco calendario di sagre paesane, da nord a sud della regione. Tra borghi, piatti tipici e musica dal vivo, ogni evento è un’occasione per scoprire sapori autentici e vivere serate all’insegna della convivialità.

Dalle tagliatelle al cinghiale, dalla pattona al favollo, passando per bruschette, salsicce, lasagne e vino locale, ecco dieci sagre da non perdere tra luglio e agosto.

Aglionexpo

Dal 24 al 27 luglio il centro storico di Sinalunga, in provincia di Siena, ospita una nuova edizione di AglionExpo, rassegna dedicata all’aglione, prodotto simbolo della Valdichiana. In Piazza Garibaldi andrà in scena un ricco programma con cene tematiche, mercatini, showcooking, musica dal vivo, escursioni e incontri culturali. Tra gli appuntamenti principali: la cena di apertura con il Premio Aglione d’Oro (giovedì 24), una masterclass sui pici (venerdì), il concerto tributo agli 883 (sabato) e un tour in vespa e Fiat 500 alla scoperta delle strade dell’aglione (domenica). Non mancheranno visite guidate alla Fonte del Castagno e ai sotterranei del borgo, per un’esperienza tra gusto e tradizione.

Sagra della bistecca

Dal 2 al 15 agosto Galleno, frazione del Comune di Fucecchio, ospita la 54esima Sagra della Bistecca, un appuntamento che unisce tradizione gastronomica e intrattenimento. Nel menù, oltre all’immancabile bistecca alla griglia, ci saranno primi piatti fatti in casa, altre carni alla brace, polenta alla barrocciaia, pizze e ciaccini. Gli stand aprono ogni sera dalle 19:30 presso il campo sportivo, con prenotazione obbligatoria per gruppi da almeno quattro persone. Dopo cena spazio alla musica dal vivo con orchestre provenienti da tutta Italia. La manifestazione è curata dalla Pro Loco di Galleno con il patrocinio dei Comuni di Fucecchio e Castelfranco di Sotto.

Sagra del piccione

Dal 25 luglio al 3 agosto torna a Montecchio, frazione di Cortona, la storica Sagra del Piccione, giunta quest’anno alla 50esima edizione. L’appuntamento è al campo sportivo Ennio Viti, dove ogni sera dalle 19 saranno attivi ristorante, pizzeria e bar. Protagonista indiscusso il piccione al girarrosto, accompagnato da specialità locali e vini del territorio. Per cenare è consigliata la prenotazione. Dopo cena spazio al divertimento con musica dal vivo, giochi per bambini e tornei di briscola. Ingresso gratuito.

Sagra della lasagna

Dal 25 al 27 luglio e dall’1 al 3 agosto, Pancole – frazione di Scansano – ospita la 19ª edizione della Sagra della Lasagna, appuntamento immancabile per gli amanti della buona tavola. Protagoniste le lasagne, affiancate da piatti tipici locali e dall’immancabile Morellino di Scansano. Il ristorante apre ogni sera dalle 19,30 e la domenica anche a pranzo, dalle 12,30. Dopo cena, spazio alla musica dal vivo. La manifestazione è promossa dalla Pro Loco di Pancole con il supporto dei volontari del paese.

Sagra della tagliatella

Nel cuore del Casentino, a Talla, torna la Sagra della Tagliatella, in programma nei fine settimana del 25-27 luglio e 1-3 agosto. Le tagliatelle, preparate in tante varianti, saranno le protagoniste di un menù ricco di piatti tipici. Oltre alla cucina, la festa propone musica dal vivo, mercatini e intrattenimento per grandi e piccoli, con ospiti e orchestre a salire sul palco ogni sera. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al coperto nel Parco Feste. Organizzazione a cura della Pro Loco Guido Monaco di Talla, con il patrocinio del Comune.

Sagra della bruschetta

Dopo il successo delle edizioni passate, torna a Giardino, frazione del comune di Capalbio, l’11esima Sagra della Bruschetta, in programma dal 2 al 10 agosto. Ogni sera dalle 19:30 gli stand gastronomici offriranno bruschette in tante varianti, dal classico olio e aglio alle versioni con pomodori, funghi e ingredienti di stagione. Tra le novità di quest’anno, anche carne alla brace. L’evento, curato dal Circolo Arci “Il Giardino” con il supporto dei volontari locali, unisce sapori autentici e convivialità nell’estate della Maremma.

Sagra del favollo

Dal 14 al 16 agosto l’Area Feste Oliveta di Rosignano Marittimo, ospita la 14ª Sagra del Favollo, evento dedicato al celebre granchio dal guscio a forma di cuore. Il menù punta sulla cucina di mare, con piatti a base di favollo e il tradizionale cacciucco. Il ristorante apre ogni sera alle 19,30, mentre dalle 21,30 spazio alla musica dal vivo con spettacoli e balli. La manifestazione è organizzata dagli Amatory Rugby Rosignano.

Sagra della pattona

Dal 22 al 25 agosto e dal 29 al 31, la frazione di Agnino ospita la 47esima Sagra della Pattona, storica festa dedicata al piatto simbolo della tradizione locale. Immerso nei boschi della Lunigiana, il borgo accoglie ogni sera, dalle 19, i visitatori con un ricco menù: testaroli, polenta, selvaggina, salumi, sgabei e naturalmente la Pattona, impasto di farina di castagne Dop cotto nel forno a legna, avvolto nelle tipiche foglie. Dopo cena spazio alla musica dal vivo e al ballo. Ingresso gratuito.

Sagra della salsiccia

Dall’8 al 10 agosto la frazione di Canepari, nel comune di Fosdinovo, ospita una nuova edizione della Sagra della Salsiccia. Ogni sera dalle 19,30 (e la domenica anche a pranzo) apriranno gli stand gastronomici con un menù dedicato alla salsiccia suina, protagonista indiscussa della festa, affiancata da specialità locali come testaroli, sgabei e asado. Il dopo cena sarà animato da karaoke e musica dal vivo. L’evento è promosso dalla Vab Toscana sezione Giucano insieme al Circolo RitrovArci. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature per la Protezione Civile.

Sagra del vino

Dal 17 luglio al 3 agosto torna a Forrottoli, frazione di Quarrata, la storica Festa del Vino, giunta alla 39esima edizione. L’evento si terrà presso il Circolo Arci del paese. Ogni sera, a partire dalle 20:00, si potranno gustare piatti della tradizione toscana, accompagnati da vini locali e dolci casalinghi. Il menù prevede ogni giorno una specialità diversa, dal cinghiale alla trippa, dalla pecora al cacciucco, oltre a classici come minestra di pane, carne alla brace e antipasti. In programma anche intrattenimento musicale con piano bar e artisti locali. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Quarrata.

Che siate amanti della cucina tradizionale, curiosi viaggiatori o semplici buongustai, le sagre toscane di fine estate 2025 offrono il mix perfetto tra sapori autentici, accoglienza e atmosfere di festa. Un’occasione per scoprire il territorio attraverso i suoi piatti più veri.