Ferragosto in Toscana: le iniziative tra mare, sagre e natura

Cosa fare a Ferragosto in Toscana? Se siete tra chi resta in regione a metà agosto, non mancano le occasioni per trascorrere una giornata (o un intero weekend) tra sapori autentici, feste popolari, panorami incantevoli e tanta voglia di stare insieme. Dal mare dell’Argentario ai borghi dell’entroterra, ecco alcuni eventi da segnare in agenda per il Ferragosto 2025.

Vintage Festival a Castiglion Fiorentino

Dal 14 al 17 agosto il borgo si trasforma in un tuffo negli anni ’50, tra concerti rockabilly, sfilate di auto e moto d’epoca, mercatini retrò e street food. Un’occasione perfetta per chi ama lo stile vintage e vuole ballare in piazza come nei diner americani.

Palio Marinaro dell’Argentario – Porto Santo Stefano

Il 15 agosto si rinnova la sfida remiera tra i rioni del paese, con una spettacolare regata su gozzi tradizionali. Un evento che coinvolge tutta la comunità e richiama migliaia di spettatori lungo le banchine del porto. A concludere in bellezza l’evento, un weekend sul bellissimo monte Argentario può essere la scelta perfetta per chi decide di rimanere in Toscana durante le feste.

Sagre e feste di paese

Tra i tanti eventi da prendere in considerazione per le feste di Ferragosto, le sagre sono sicuramente all’ordine del giorno. Tutte le zone della Toscana prevedono sagre e feste di paese per i giorni del 14-15-16 agosto, eventi imperdibili portatori di cucina e tradizioni locali. Scopri di più: non perdere l’occasione di vivere la Toscana anche ad agosto.

Concerto all’alba in Garfagnana – Castelnuovo

Il 15 agosto, all’alba, appuntamento con la musica del pianista Cesare Picco in uno scenario mozzafiato tra le montagne. Parte del festival Mont’alfonso sotto le stelle, festival che tocca tutta l’estate con numerosi eventi, il concerto del 15 agosto sarà un’esperienza unica e indimenticabile, perfetta per iniziare la giornata in modo suggestivo, immersi nel silenzio e nella natura.

Festival Di Strada in Strada – Appennino toscano

Ferragosto all’insegna del teatro, del circo e della musica nei piccoli borghi della montagna tosco-romagnola:”Di Strada in Strada” è un festival estivo di arti di strada e spettacolo dal vivo che anima i borghi con esibizioni gratuite di giocolieri, acrobati, musicisti e attori. Pensato per famiglie e bambini, trasforma le piazze in un grande teatro all’aperto, tra magia, risate e tradizione.

Mercatini e fuochi nei borghi del sud Toscana

A San Quirico d’Orcia, Pienza, Radicofani e altri borghi della Val d’Orcia, Ferragosto si festeggia con mercatini, cene in piazza e spesso anche fuochi d’artificio. Atmosfere da cartolina per una serata romantica o rilassante, perfetta per una fuga romantica o famigliare, non troppo lontana da casa ma che sicuramente regala giornate indimenticabili.

Dalle coste tirreniche ai borghi medievali, Ferragosto in Toscana offre un ventaglio di opportunità per tutti i gusti. Che sia un tuffo in mare, una sagra paesana o un concerto all’alba, c’è sempre un modo per rendere speciale questa giornata di festa. Non resta che scegliere dove andare e partire.