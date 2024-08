Getting your Trinity Audio player ready...

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Festa cinema di mare 2024: Garrone, Scamarcio, Pilar Fogliati

Festa cinema di mare 2024, torna la Festa del cinema di Mare – Premio Mauro Mancini/Premio Guido Parigi a Castiglione della Pescaia dal 23 al 27 agosto 2024. A dirigere questa nona edizione, per il quarto anno consecutivo, il regista e sceneggiatore toscano Giovanni Veronesi, “pratese con Castiglione della Pescaia nel cuore”, che nel 2021 ha preso il testimone dell’ideatore e fondatore, il critico del Corriere della Sera, Claudio Carabba, scomparso a novembre 2020.

Castiglione della Pescaia, sindaca Elena Nappi, dunque set della rassegna.

Il via martedì 20 agosto con l’anteprima all’ex Bagno Maristella di Castiglione della Pescaia: “Surf on, Europe!” (Germania, 2024), presentato in prima regionale e diretto da Constantin Gross e Lukas Steinbrecher, con Aimée e Margaux Arramon-Tucoo, Amaya Gomis, Dean e Ronan “Rosy” Harkin, Majid e molti altri.

Ingresso libero.

Anche quest’anno la manifestazione e caratterizzata da proiezioni esclusive, eventi collaterali di prestigio e, soprattutto, ospiti di assoluto rilievo come Matteo Garrone, Pilar Fogliati e Piera Detassis. La Festa del Cinema di Mare è nata nel 2016 con l’obbiettivo di promuovere il cinema di qualità nel territorio della Maremma e dedicare un’iniziativa culturale al rapporto dell’uomo con il mare, raccontato dalle opere cinematografiche – documentari, fiction, animazione e corti – di ieri e di oggi.

Dalla seconda edizione, svoltasi nel 2018, sempre su desiderio del fondatore e direttore artistico Claudio Carabba, la rassegna si è arricchita del Premio Mauro Mancini, per cortometraggi europei sul tema del mare, premio intitolato al giornalista de La Nazione e navigatore, scomparso drammaticamente in mare durante un’impresa con Ambrogio Fogar, da sempre molto legato a Castiglione della Pescaia e al suo mare. Sono circa 40 i corti che saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta da Giovanni Veronesi.

Dal 2019 è stato poi creato il Premio speciale Guido Parigi, per il miglior cortometraggio di taglio giornalistico, dedicato alla memoria del giornalista de La Nazione, assegnato da una giuria di studenti delle scuole medie superiori di Grosseto, coordinata da un esperto. Quest’anno sono le ragazze e i ragazzi della “Redazione Giovani” a comporre la giuria, coordinati da Alessio Brizzi. I ragazzi sceglieranno inoltre alcuni corti di autori under 40 che saranno proiettati nel corso del festival.

In programma proiezioni serali al Cinema Castello e proiezioni pomeridiane di documentari alla Biblioteca “Italo Calvino”, dove vengono proiettati anche tre cortometraggi scelti dalla “Redazione Giovani”. I film serali saranno preceduti da alcuni cortometraggi in concorso al Premio Mancini e Parigi. Nel tardo pomeriggio, all’ Orto del Lilli, si terranno gli incontri presentati da Giovanni Veronesi.

La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito

Il programma si compone di film di repertorio e di ultima uscita, affiancati da eventi collaterali in vari luoghi del paese, tra cui la presentazione della mostra fotografica su Ambrogio Fogar, navigatore, esploratore e scrittore, a 50 anni dal completamento del suo giro del mondo in solitaria non stop controvento col Surprise, iniziato e concluso proprio a Castiglione della Pescaia dopo 402 giorni di navigazione. Insieme alla mostra e al filmato inedito del rientro di Fogar a Castiglione, verrà presentato anche il libro della figlia Francesca, “Ti aspetto in piedi”

Tra i documentari “Era scritto sul mare” di Giuliana Gamba, prodotto da Luce Cinecittà, sull’isola di Marettimo e la storia epica dei suoi abitanti attraverso le immagini dell’Archivio Luce.

Tanti gli ospiti attesi a Castiglione della Pescaia: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Carlo Verdone, Valeria Golino, Gabriele Muccino, Isabella Ferrari, Margherita Buy, Rocco Papaleo, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Paolo Virzì, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Violante Placido e Brando Quilici.

La rassegna è organizzata dall’associazione Maremma Arte con il sostegno di Regione Toscana, l’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comune di Castiglione della Pescaia, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con Spazio Alfieri, Clorofilla Film Festival di Legambiente, Club Velico di Castiglione della Pescaia, Lega Navale Italiana, Associazione Kansassiti.