Oggi è il Dantedì, giornata dedicata al Sommo Poeta

FIRENZE – Il 25 marzo di ogni anno, l’Italia celebra il Dantedì, una giornata dedicata a Dante Alighieri, uno dei più grandi poeti e scrittori della storia della letteratura. La data non è casuale: il 25 marzo è tradizionalmente considerato il giorno in cui Dante si perse nella selva oscura e iniziò il suo leggendario viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, narrato nella sua opera monumentale, la Divina Commedia. Questa data simbolica è stata scelta per onorare l’immenso contributo di Dante alla cultura italiana e mondiale.

Il Dantedì è stato istituito dal governo italiano nel 2020, durante l’anno del 700esimo anniversario della morte di Dante, per celebrare il poeta e il suo impatto eterno sulla cultura e la lingua italiana.

La giornata è diventata anche un momento per avvicinare le nuove generazioni alla figura di Dante: sono numerose infatti le iniziative create da varie maestre provenienti da tutta Italia e pensate proprio per avvicinare i più piccoli all’immagine immortale del Sommo Poeta.

Ne trovate alcune a questo link.

Molte sono anche le iniziative organizzate dalla regione Toscana per celebrare e ricordare il Poeta: a Firenze, durante l’intera giornata, sarà possibile visitare il Museo Casa di Dante con ingresso ridotto. L’Accademia della Crusca festeggia il Dantedì presso la Villa Medicea di Castello, mentre all’Università di Pisa si terrà l’incontro intitolato Un altro Dante, promosso dal nuovo Laboratorio Ipermediale Dantesco. Nel Casentino, invece, sono previste attività didattiche per le scuole durante tutta la settimana.