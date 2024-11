Punkcake salutano X Factor: “Grazie Manuel Agnelli per aver creduto in noi”.

salutano X Factor 2024, la band toscana in squadra con Manuel Agnelli si ferma in semifinale, a un passo dalla finalissima di Napoli del 5 dicembre in piazza del Plebiscito. I giovani musicisti del Valdarno sono i sesti classificati dell’edizione 2024 del talent show targato Sky condotto da Giorgia