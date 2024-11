Solvay si illumina di arancione: 25 novembre ‘Orange the world’

Getting your Trinity Audio player ready...

Solvay si illumina di arancione: ‘Orange the world’ 25 novembre

Solvay si illumina di arancione il 25 novembre nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E illumina edifici e strutture industriali dei siti di Rosignano, Livorno e Massa, che saranno visibili all’esterno con luce arancione.

Per sottolineare e condividere simbolicamente questo impegno, in occasione del 25 novembre Solvay Italia aderirà alla campagna di sensibilizzazione UN Women ‘Orange the world’.

UN Women è l’organizzazione delle Nazioni Unite dedicata all’uguaglianza di genere e all’emancipazione delle donne. “Questa iniziativa si sviluppa nell’ambito della policy di Solvay in materia di Diversità, Equità e Inclusione, attraverso la quale il Gruppo testimonia il proprio convinto impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne”.

La giornata internazionale del 25 novembre è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 “per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto della violenza di genere, un fenomeno che purtroppo non conosce confini e che si manifesta in molte forme: violenza fisica, psicologica, sessuale, economica e anche attraverso il cyberbullismo”.