Via al contest per il miglior panettone della Toscana

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 ottobre: due le categorie, classico e creativo. Premazione il 6 novembre a Firenze

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
Torna il contest per il miglior panettone della Toscana
Torna il contest per il miglior panettone della Toscana (foto FB Festival delle Pasticcerie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Classico o creativo? Tradizione o innovazione? Dopo il successo del concorso per la migliore colomba artigianale lo scorso aprile, al via la prima edizione del concorso regionale  BONA per decretare il migliore panettone della Toscana.

L’iniziativa è aperta a tutti i pasticcieri e panifici artigianali, pasticcieri e panettieri indipendenti che svolgono la loro attività in Toscana: un’opportunità unica per i professionisti del settore di dimostrare il proprio talento e celebrare l’arte della pasticceria artigianale.

Per partecipare è necessario inviare una mail a bonaconcorsi@gmail.com entro il 25 ottobre  seguendo le indicazioni del regolamento disponibile su www.bonaconcorsi.it. Il concorso più goloso dell’autunno è promosso da Festival delle Pasticcerie e Casa della Nella.

Sono due le categorie in gara per le quali verranno assegnati premi al primo, secondo e terzo classificato: il panettone classico, realizzato secondo disciplinare, ed il panettone creativo, con ingredienti innovativi, varianti particolari e accostamenti inusuali.

La giuria, chiamata a valutare le creazioni dei candidati in forma anonima selezionando le migliori in base ad aspetto, profumo, consistenza, gusto e per la categoria creativa e originalità, sarà guidata dal Maestro Giuseppe Amato.

I vincitori saranno premiati il 6 novembre alle 14 al Ristorante Binomio Food Harmonies a Firenze con riconoscimenti e premi esclusivi.

L’evento è reso possibile grazie al supporto dei partner Carra Distribuzione, Confartigianato Imprese Firenze, Molino Dallagiovanna, Unox e Infundo – Italia Zuccheri, che con il loro contributo sostengono la qualità e l’eccellenza della pasticceria artigianale.

© Riproduzione riservata

