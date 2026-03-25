Agriturismi toscani, Pasqua al rallentatore ma l’estate prenota il “tutto esaurito”

FIRENZE – La Toscana si conferma la prima regione in Italia per offerta agrituristica, potendo contare su un esercito di quasi 6mila strutture. Eppure, in vista del ponte pasquale, il motore delle prenotazioni fatica a salire di giri. A delineare la situazione di questo avvio di stagione è la fotografia scattata da Terranostra, l’associazione di settore legata a Coldiretti.

Le cause della frenata primaverile

A rallentare la corsa verso le campagne toscane non sono tanto i timori legati al caos geopolitico in Medio Oriente, quanto fattori decisamente più pratici e domestici. In primo luogo, pesa la grande incognita meteorologica, capace di condizionare pesantemente le scelte dei viaggiatori. A questo si aggiunge un calendario sfavorevole: la Pasqua si trova infatti a dover competere direttamente con le festività del 25 aprile e dell’1 maggio, storicamente più attrattive grazie a temperature più miti. Gli operatori del settore segnalano, inoltre, un ostacolo di natura economica: la capacità di spesa delle famiglie appare ridotta, frenata anche dai recenti rincari del gasolio.

L’identikit del turista: soggiorni brevi e clientela italiana

Analizzando i dati sulle presenze previste, emerge un profilo ben definito dell’ospite primaverile. La formula dominante è quella del soggiorno breve: il 40% dei turisti si fermerà solamente per una o due notti, il 38% opterà per tre o quattro notti, mentre appena il 12% prolungherà la vacanza oltre il quarto giorno. Dal punto di vista anagrafico e sociale, le famiglie e le comitive di amici o parenti rappresentano la fetta principale del mercato (57%). Per quanto riguarda la provenienza, i ponti di primavera si confermano a forte trazione interna, con un 70% di prenotazioni nazionali e regionali. Gli stranieri rappresentano un ospite su tre, suddivisi tra cittadini dell’Unione Europea (27%) ed extra-UE (3%).

Lo sguardo all’estate e la speranza ‘last minute’

Nonostante una partenza definita ‘meno dinamica’ rispetto all’anno scorso, il clima tra gli addetti ai lavori non è drammatico. Il presidente di Terranostra Toscana, Marco Masala, sottolinea come eventuali previsioni all’insegna del sole e del caldo potrebbero innescare una provvidenziale ondata di prenotazioni dell’ultimo minuto. Il vero ottimismo, tuttavia, è rivolto alla stagione estiva. Le proiezioni per i mesi di giugno, luglio e agosto sono estremamente incoraggianti, con tassi di occupazione già altissimi in ogni angolo della regione e molte aziende proiettate verso il tutto esaurito. L’unica ombra da monitorare per l’estate, avverte Masala, resta il possibile impatto delle incertezze internazionali sui flussi di turisti stranieri.

Il traino della ristorazione a chilometro zero

Se i pernottamenti pasquali viaggiano a rilento, le prospettive sono invece eccellenti per la ristorazione rurale, la meta perfetta per le gite di poche ore. La Toscana può vantare oltre 2mila agriturismi (un terzo del totale) dotati di questo servizio. Ai fornelli operano i cosiddetti “cuochi contadini”, incaricati di esaltare i prodotti agricoli del territorio. Un successo garantito anche da una rigorosa normativa regionale, fortemente voluta da Coldiretti, che impone la somministrazione di prodotti 100% Made in Tuscany, consolidando la regione come un modello di riferimento globale per qualità e sicurezza alimentare.