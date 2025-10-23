Valorizzare le aree montane: rinnovato l’accordo Regione-Anci

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regione Toscana e Anci Toscana rafforzano la loro collaborazione per sostenere lo sviluppo delle aree montane e interne e contrastarne lo spopolamento.

Con l’ultimo accordo 2025-2027, la Giunta regionale destina 115.500 euro a progetti mirati, di cui 105mila euro dalla Regione e 10500 euro da Anci Toscana. Le risorse finanzieranno iniziative per migliorare i servizi, promuovere opportunità economiche e rafforzare la qualità della vita nelle comunità più fragili.

“Con questo accordo confermiamo il nostro impegno per i territori montani e le aree interne – sottolinea il presidente Eugenio Giani –. La collaborazione con Anci Toscana ci permette di ascoltare le esigenze dei Comuni e tradurle in azioni concrete”.

La vicepresidente Stefania Saccardi aggiunge: “Vogliamo valorizzare le comunità locali, garantire servizi e opportunità, e contrastare lo spopolamento”.

Per Anci Toscana, la presidente Susanna Cenni evidenzia il valore strategico dell’intesa: “Consolidiamo una collaborazione di lungo periodo, rafforzando le politiche di sviluppo territoriale”.

Tra le attività previste ci sono il potenziamento dello Sportello montagna, il supporto tecnico e giuridico ai Comuni, la promozione di buone pratiche e la diffusione delle opportunità di finanziamento anche all’arcipelago toscano. ANCI Toscana coordinerà le azioni, mentre la Regione seguirà monitoraggio e attuazione.