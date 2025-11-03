Prezzi dei distributori, allarme Codacons: rincari anche in Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

I prezzi dei carburanti continuano a salire in tutta Italia. Secondo i dati del Mimit, elaborati dal Codacons, il prezzo medio della benzina in modalità self supera 1,7 euro al litro in 11 regioni, mentre il diesel si attesta a 1,643 euro al litro. In Toscana, la verde costa 1,685 euro/litro, il gasolio 1,636 euro/litro, ancora sotto la media nazionale ma in aumento.

Sulla rete autostradale la situazione è più critica. In alcuni impianti la benzina “servita” ha superato i 2,3 euro al litro, come sulla A21 Torino-Piacenza, dove la verde è venduta a 2,349 euro/litro e il gasolio a 2,289 euro/litro. Prezzi simili si registrano anche su A1 e A4, con la benzina a 2,299 euro/litro.

Il Codacons lancia l’allarme anche per il 2026. Con le nuove misure previste dalla legge di bilancio, l’accisa sul diesel aumenterà di 4,05 centesimi di euro, portando a un rincaro di circa 2,47 euro per un pieno da 50 litri. Stimando due pieni al mese, ogni automobilista diesel spenderà quasi 60 euro in più all’anno, considerando il parco circolante di 16,6 milioni di veicoli diesel. A questo si aggiunge l’incremento già scattato a maggio (+1,5 centesimi), che fa salire il rincaro totale a 3,38 euro a pieno, ovvero oltre 81 euro annui.

Secondo il Codacons, la tendenza evidenzia come i cittadini siano sempre più gravati da un aumento costante dei prezzi, con un impatto significativo sulle famiglie e sulle attività locali, anche in Toscana, dove i listini sono ancora relativamente contenuti rispetto ad altre città/regioni come Bolzano (1,760 euro/litro), Basilicata (1,734 euro/litro), Calabria (1,730 euro/litro) e Sicilia (1,725 euro/litro).