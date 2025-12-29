8.2 C
Firenze
lunedì 29 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Toscana brinda al ristorante: 8mila locali aperti e incassi record per l’ultimo dell’anno

Oltre 28 milioni di euro spesi nei menu del 31 dicembre. Confcommercio stima il 57 per cento di adesione delle imprese

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
ristorante
Image by kstudio on Freepik
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

La cucina di casa può attendere. Per la notte più lunga dell’anno, i toscani scelgono la comodità, il servizio e l’atmosfera delle sale apparecchiate. I dati elaborati da Confcommercio Toscana su base Fipe fotografano un settore in salute. Saranno almeno 285.600 i residenti che festeggeranno San Silvestro al ristorante.

Si tratta di quasi l’8% della popolazione regionale. Un esercito di commensali pronto a lasciarsi alle spalle il 2025 godendosi una serata senza pensieri. Il prezzo? Non per tutte le tasche, ma in linea con la festa. La spesa media stimata è di 94 euro per il solo cenone. La cifra sale a 120 euro se nel pacchetto è incluso anche il veglione con musica e intrattenimento.

I calcoli sono presto fatti. Questo appuntamento genererà un giro d’affari superiore ai 28,5 milioni di euro. Una cifra importante, che peraltro non tiene conto dei turisti, molti dei quali italiani, che hanno scelto le città d’arte toscane per il ponte festivo. L’offerta si adegua alla domanda. Saranno 8.000 i ristoranti aperti, pari al 57% del totale. Un dato in netta crescita rispetto all’anno scorso, quando si fermarono al 52,9%.

Cosa si berrà allo scoccare della mezzanotte? Vince il patriottismo. Nel 73,6% dei casi i ristoratori serviranno spumante italiano. Le bollicine francesi restano un’opzione, ma minoritaria (23,4%), mentre solo il 3% dei locali punterà esclusivamente sullo Champagne.

Per Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana, i segnali sono inequivocabili. C’è un ritorno alla socialità. “Il ristorante si conferma il luogo privilegiato per salutare il nuovo anno”, spiega. Offre qualità e sicurezza, trasformando il Capodanno in un momento strategico per migliaia di imprese del territorio.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.2 ° C
9.8 °
6.5 °
52 %
0.4kmh
0 %
Lun
7 °
Mar
10 °
Mer
8 °
Gio
6 °
Ven
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1100)ultimora (988)Eurofocus (44)sport (41)demografica (28)carabinieri (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati