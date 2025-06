Case vacanze, Forte dei Marmi la più cara, prezzi fino a 2 milioni di euro

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Con l’arrivo dell’estate, è già partita la corsa alla casa vacanze ideale. Tuttavia, per chi punta a destinazioni esclusive, i prezzi possono risultare vertiginosi. Un’indagine condotta da Immobiliare.it Insights rivela che Forte dei Marmi si conferma la località più cara d’Italia per l’acquisto di un’abitazione, con un prezzo medio che si avvicina ai 2 milioni di euro. Tra le mete di montagna, spicca Cortina d’Ampezzo, che occupa il secondo posto del podio con valori superiori al milione e mezzo di euro.

L’analisi ha preso in considerazione le località più celebri d’Italia al mare, in montagna e in campagna, valutandone i prezzi medi delle case in vendita.

L’analisi condotta da Immobiliare.it Insights mette in evidenza forti disparità nei prezzi delle case vacanza tra mare, montagna e campagna, confermando come alcune località italiane restino inaccessibili ai più.

Tra le mete di mare, Forte dei Marmi si conferma irraggiungibile in termini di costi, con un prezzo medio vicino ai 2 milioni di euro, staccando nettamente Capri, seconda classificata con una media di poco inferiore a 1,4 milioni di euro. Più distaccate ma ancora su livelli alti troviamo Portofino (740mila euro), Porto Ercole (circa 630mila euro) e Senigallia, che resta al di sotto della soglia dei 300mila euro.

Per quanto riguarda le località montane, Cortina d’Ampezzo si impone come la più esclusiva, con prezzi che superano 1,6 milioni di euro, avvicinandosi ai livelli della Versilia. L’unica altra località alpina a superare il milione è Ortisei, con una media di 1.150.000 euro. Seguono Courmayeur (970mila euro), Madonna di Campiglio (circa 630mila euro) e Bormio, che si attesta sui 524mila euro.

Sul fronte delle destinazioni di campagna, i prezzi risultano decisamente più contenuti. L’unica eccezione è San Gimignano, che con una media di 550mila euro si avvicina ai livelli delle zone costiere più ambite. Le altre località, come Orvieto (330mila euro), Capodimonte (meno di 150mila euro), Viterbo (139mila euro) e Casale Monferrato (sotto i 100mila euro), offrono invece soluzioni molto più accessibili. Questo dimostra che, lontano dalle destinazioni glamour, esistono ancora opportunità per chi cerca una casa vacanze a prezzi contenuti.

Non solo i prezzi, ma anche le dimensioni delle abitazioni giocano un ruolo chiave nel mercato delle case vacanza. L’analisi di Immobiliare.it Insights ha esaminato le tipologie di immobili maggiormente disponibili nelle località più richieste d’Italia, rivelando notevoli differenze tra mare, montagna e campagna.

A Forte dei Marmi, oltre a guidare la classifica per i prezzi, prevalgono immobili di ampie dimensioni: oltre il 60% dell’offerta è costituito da case con più di cinque locali, ideali per chi cerca spazio e comfort. Al contrario, Portofino presenta un panorama più contenuto, dove spiccano i bilocali. Questi rappresentano il 41% delle case in vendita, confermando una vocazione più compatta del mercato.

Tra le mete montane, il trilocale è il taglio dominante, in particolare a Ortisei, dove rappresenta la metà dello stock. A Cortina d’Ampezzo, invece, il mercato si divide tra quadrilocali (26%) e case ancora più grandi (24% con oltre cinque locali). Questo testimonia la presenza di un’offerta di fascia alta anche in termini di metrature.

Anche le zone di campagna seguono la tendenza delle ampie metrature. A Orvieto, ad esempio, il 50% delle abitazioni in vendita supera i cinque locali, riflettendo la natura più spaziosa delle residenze rurali.

Il quadro delineato dall’analisi conferma che il lusso immobiliare italiano si concentra in poche località selezionate, dove i prezzi e le metrature vanno di pari passo. Tuttavia, il mercato offre anche molte soluzioni più accessibili, spesso con spazi generosi. Sono ideali per chi desidera godere del patrimonio paesaggistico e culturale del Paese senza rinunciare al comfort.