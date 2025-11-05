Firenze e Pisa, ottobre da record: oltre 934mila passeggeri per Toscana Aeroporti

Getting your Trinity Audio player ready...

Ottobre da record per Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa. Per la prima volta nella sua storia, il sistema aeroportuale toscano ha superato i 900 mila passeggeri in un solo mese, toccando quota 934 mila transiti, in crescita del +6,8% rispetto a ottobre 2024.

Un risultato che conferma la crescita costante del traffico aereo regionale, trainata soprattutto dalle rotte internazionali (+8%), mentre il segmento nazionale segna un pur positivo +2,3%.

Alla fine di ottobre, gli aeroporti di Pisa e Firenze hanno già superato quota 8 milioni di passeggeri dall’inizio del 2025. In dieci mesi, sono stati 8,6 milioni i viaggiatori transitati complessivamente, con un incremento dell’+8,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze segna il miglior ottobre di sempre con 373 mila passeggeri, in aumento dell’+8,3%.

A spingere il traffico è soprattutto il segmento internazionale, cresciuto del +12,2%, che ha compensato la flessione delle rotte nazionali (–16,3%).

Parigi resta la meta più battuta, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera.

Da gennaio a ottobre, lo scalo fiorentino ha superato 3,3 milioni di passeggeri, con un progresso del +9,4% rispetto al 2024.

Anche l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa registra un ottobre da primato, con 561 mila passeggeri e una crescita del +5,9%.

Il traffico internazionale segna un +4,8%, mentre quello nazionale cresce del +9,5%.

Le rotte più frequentate sono Londra, Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles.

eNei primi dieci mesi del 2025, Pisa ha superato per la prima volta la soglia dei 5 milioni di viaggiatori, raggiungendo quota 5,3 milioni, pari a un aumento del +7,6% sull’anno precedente.

Con queste performance, Toscana Aeroporti si conferma un motore strategico per il turismo e l’economia della regione, capace di attrarre flussi crescenti dall’Italia e dall’estero e di consolidare il suo ruolo tra i principali hub regionali del Paese.